Jim Lee (DC Comics) ci regala uno sketch di Godzilla

Jim Lee, artista, scrittore ed editore di fumetti, nonché direttore creativo della DC Comics, ha condiviso sul suo account Twitter ufficiale, un magnifico disegno per onorare il kaiju più famoso di sempre, ovvero Godzilla.

Godzilla è recentemente ritornato alla ribalta grazie all’ultimo film del franchise, Godzilla vs Kong, che ha aiutato a riavviare l’industria cinematografica e teatrale nel mezzo dei crescenti sforzi di vaccinazione per porre fine alla pandemia. A quanto pare l’artista Jim Lee è diventato uno dei suoi fan e ha deciso di disegnare Godzilla in diretta su Twitch per poi pubblicare lo schizzo su Twitter. Il risultato finale è sbalorditivo:

A proposito di Godzilla Vs. Kong

Godzilla Vs. Kong è arrivato in Italia il 6 Maggio, e presto sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

Questa la sinossi ufficiale del film:

“Le leggende si scontrano in ‘Godzilla vs. Kong’ quando questi mitici avversari si incontrano in una spettacolare battaglia per i secoli, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con cui ha formato un legame unico e potente. Ma si ritrovano inaspettatamente sulla strada di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo del nucleo della Terra.”

Wingard (The Guest, You’re Next) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein (Godzilla II: King of the Monsters, Kong: Skull Island), e su una storia scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) insieme a Michael Dougherty & Zach Shields (Godzilla II: King of the Monsters).

