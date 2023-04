A causa di un lutto improvviso in famiglia, Jim Lee non potrà essere presente fisicamente al Napoli Comicon 2023. Tuttavia, il noto fumettista statunitense, sarà presente da remoto con due panel a lui dedicati.

Tramite la pagina Facebook dell’evento, arriva la notizia che Jim Lee non potrà essere presente fisicamente a Napoli Comicon 2023 ma che sarà comunque presente da remoto a due panel previsti da calendario, Batman: dall’America all’Europa, e ritorno e Jim Lee: the Italian way.

Di seguito condividiamo i dettagli e le informazioni direttamente tratte dalla comunicazione ufficiale:

Jim Lee presenzierà da remoto ai due panel che lo vedranno protagonista presso la Sala Pazienza. Il primo appuntamento sarà venerdì 28 aprile ore 16.30, intitolato Batman: dall’America all’Europa, e ritorno.

Il secondo appuntamento previsto sarà invece lunedì 1 maggio alle ore 17.00, intitolato Jim Lee: the Italian way.

Inoltre, in fiera ci sarà in anteprima la nuova edizione di Batman: Europa, con la copertina inedita realizzata da Jim Lee appositamente per l’evento. L’originale della suddetta copertina sarà esposta all’interno della mostra a lui dedicata: Jim Lee -The Italian Way. Fumetti, progetti ed esperienze vissute in Italia.

Napoli Comicon 2023: prezzi, come e dove acquistare i biglietti

Volete partecipare a questo importante evento e non sapete come e dove acquistare i biglietti di Napoli Comicon 2023? La vendita dei biglietti di Napoli Comicon 2023 sono da quest’edizione acquistabili direttamente sul sito ufficiale www.comicon.it. I prezzi d’ingresso variano a seconda dei giorni scelti, prevedono delle riduzioni, e si differenziano anche nel caso vogliate acquistare l’abbonamento utile alla partecipazione di tutta la kermesse.

Costi Biglietti Comicon Napoli 2023: