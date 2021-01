Jim Ryan: “Nuovi film in arrivo dopo Uncharted”

Jim Ryan, presidente e amministrato delegato di Playstation, ha fatto sapere che Sony ha grandi progetti per espandere nel prossimo futuro la propria narrazione a nuovi media e che l’uscita del film basato sulla saga videoludica di Uncharted sarà solo l’inizio.

Durante il Consumer Electronics Show 2021 che si sta tenendo proprio in questi giorni, il CEO di Playstation Jim Ryan ha parlato dell’importanza dell’intrattenimento, specialmente in questo periodo storico, e di come Sony abbia tutta l’intenzione di portare molte delle esclusive Playstation su altre forme di media, come film e televisione. Quel che sappiamo con certezza è che il progetto della compagnia è già in atto. Per il 2021 sono in programma l’uscita dell’adattamento cinematografico di Uncharted, con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg, rispettivamente nei panni di Nathan Drake e il suo amico e mentore Sully, e lo sviluppo di una serie tv basata su The Last Of Us in collaborazione con HBO.

Recentemente anche Tony Vinciquerra, presidente e CEO di Sony Pictures Entertainment, aveva rilasciato dichiarazioni simili, confermando che Sony sta già lavorando a ben dieci progetti basati su proprietà Playstation, ovvero sette serie tv e tre film. Qualche tempo fa anche Nintendo, colosso giapponese nel settore videoludico, aveva espresso l’intenzione di concedere i diritti, in futuro, per vari adattamenti televisivi e cinematografici delle proprie produzioni. Insomma, ci aspetta un vero e proprio cambio di rotta visto che fino a qualche anno fa erano diffusi molti videogiochi basati su serie tv e film, piuttosto che il contrario.

Ancora non abbiamo notizie su quali siano nello specifico i progetti di Sony e quali saranno i videogiochi da cui trarranno ispirazione, intanto rimaniamo in attesa del trailer di Uncharted che potrebbe uscire nei prossimi giorni e nuovi dettagli sul cast di The Last Of Us.