Joaquin Phoenix a lavoro su un nuovo film dopo Joker

Joaquin Phoenix sta lavorando ad un nuovo film dopo Jocker. A dare la notizia è lo studio indipendente A24 e l'attore sembra coinvolto in un film di Mills

L’attore che è ormai sulla bocca di tutti da un mese a questa parte è Joaquin Phoenix. Dopo l’acclamazione del film Joker, e della sua magistrale interpretazione, durante la proiezione alla Mostra internazionale di Arte cinematografica di Venezia dello scorso agosto.

Oggi, però, arriva la notizia che Joaquin Phoenix stia lavorando già ad un altro progetto, quando il suo precedente film, Joker, non è nemmeno uscito nelle sale cinematografiche. A darne notizia è lo studio indipendente A24 che parla della fine degli accordi con Phoenix per un dramma di cui non viene rivelato il titolo.

Con ogni probabilità, a dirigere il film sarà Mike Mills che ha diretto film come Beginners nel 2010 e 20th Century Women nel 2016. In entrambi questi film del regista Mike Mills vediamo come siano importantissime le dinamiche familiari e i rapporti che intercorrono tra i membri di una stessa famiglia. Beginners è un film che ha portato a casa anche un Oscar grazie alla magistrale interpretazione di Christopher Plummer che interpreta il padre, malato terminale, di Ewan McGregor. Questo film è stato molto ispirato, a detta di Mills, dal rapporto del regista con suo padre, così come 20th Century Women è stato ispirato da sua madre.

Chissà quindi se Joaquin Phoenix andrà ad interpretare un film drammatico con le stesse caratteristiche dei precedenti film diretti da Mills, e se magari, con l’apporto dell’attore si possa chiudere una trilogia familiare che esplori fino in fondo le dinamiche di questo complesso comparto sociale. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Joker uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 3 Ottobre 2019.