La serie TV True Detective 4 si mostra al pubblico attraverso il trailer nel quale è possibile vedere la detective protagonista interpretata da Jodie Foster. Oltre a lei, grazie al trailer è possibile dare una prima occhiata anche alla sua co-protagonista, Reis, che interpreterà il suo partner nella nuova stagione. Scopriamo insieme ulteriori informazioni su questa nuova proposta HBO.

Jodie Foster nelle prime immagini di True Detective 4

La quarta stagione di True Detective porta gli spettatori a vivere nuove avventure nella gelida Alaska, precisamente a Ennis, locata a circa 150 miglia a nord del circolo polare artico. La nuova stagione vedrà al centro della scena due detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro (interpretate rispettivamente da Jodie Foster e Kali Reis), impegnate a indagare sull’improvvisa scomparsa di otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station.

True Detective 4 trailer

Quando cala la lunga notte d’inverno a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca sull’Artico di Tsalal svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l’oscurità che portano dentro di loro e scavare nelle verità infestate che giacciono sepolte sotto il ghiaccio eterno

Per quanto riguarda invece la durata della nuova stagione, così come le precedenti (disponibili anche in Blu-ray su Amazon), sembra che questa possa essere composta da otto episodi totali. Nell’attesa del suo debutto sulle piattaforme streaming, godiamoci insieme il trailer ufficiale e diamo un primo sguardo a ciò che ci attenderà.

Il cast e la produzione

Nel cast di True Detective 4 (Night Country) vede all’opera, oltre a Jodie Foster e Kali Reis, anche John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand. True Detective 4: Night Country è scritta e diretta dall’acclamato regista messicano Issa López. Nel team della produzione anche Barry Jenkins di Moonlight, Adele Romanski, Mark Ceryak e Anonymous Content, assieme a Jodie Foster come produttrice esecutiva.