Jodorowsky’s Dune, il trailer del documentario in arrivo a settembre

Valmyn e Wanted Cinema hanno rilasciato il trailer di Jodorowsky’s Dune di Frank Pravich, il documentario in arrivo nei cinema italiani dal 6 settembre, anticipato da un programma di anteprime a partire dal 26 agosto. La pellicola esplora la genesi di una delle più grandi epopee del cinema mai esistite, l’adattamento del regista Alejandro Jodorowsky del romanzo di fantascienza Dune di Frank Herbert, la prima versione in assoluto su grande schermo del romanzo ma che in origine non vide mai la luce restando di fatto incompiuto.

La storia ci porta nel 1975: dopo il successo di El Topo e La montagna sacra, Alejandro Jodorowsky era di fatto il cineasta intellettuale più ambito del pianeta, e la sua idea era dare vita a un film tratto dai romanzi della saga di Dune di Frank Herbert (qui a prezzo speciale). Il suo film avrebbe dovuto essere un progetto rivoluzionario in grado di cambiare la mentalità delle giovani generazioni fornendo nuovi modelli di riferimento, grazie anche alle musiche dei Pink Floyd e ad attori come David Carradine, Mick Jagger, Salvador Dalì e Orson Welles.

L’opera documenta quindi gli interessanti retroscena di questo ambizioso progetto cinematografico fantascientifico mai nato, tramite il racconto e i ricordi dello stesso Jodorowsky e l’animazione dei disegni preparatori originali del film realizzati da un gruppo di artisti di fama internazionale, tra cui il celebre autore fumetti francese Jean “Moebius” Giraud, oltre allo sceneggiatore Dan O’Bannon (Dark Star), l’artista HR Giger (Alien) e l’illustratore di fantascienza Chris Foss.

Anche se il progetto non potrà mai dirsi veramente concluso, Jodorowsky’s Dune resterà un chiaro segno della visione dei suoi creatori, fungendo da fonte di ispirazione per molti altri registi. Tra questi, Denis Villeneuve e la sua versione dell’omonimo kolossal che verrà presentata fuori concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia, per poi uscire nei cinema italiani a partire dal 16 settembre prossimo.