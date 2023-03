Dragonlance è tra le ambientazioni più amate di Dungeons & Dragons e sono in tanti a sognare una serie tv basata sugli epici romanzi di Margaret Weis e Tracy Hickman, tra cui Joe Manganiello. Che l’attore sia un grande fan e araldo di Dungeons & Dragons e Dragonlance non è certo una sorpresa e i rumors sulla realizzazione di questa serie tv da parte di Manganiello sono piuttosto diffusi, tuttavia al momento Manganiello non sta lavorando alla serie di Dragonlance.

Manganiello e la serie di Dragonlance, che sta succedendo?

Si torna a parlare della serie di Dragonlance dopo il D&D Direct, l’evento in streaming in cui Wizards of the Coast ha svelato le ultime novità del mondo di Dungeons & Dragons. Durante la breve diretta sul finale ha trovato spazio anche Manganiello per raccontare di come la produzione del documentario su Dungeons & Dragons stia procedendo spedita e come la lavorazione di questo film stia coinvolgendo anche moltissime personalità del mondo dell’intrattenimento.

Ma allora perché si parla nuovamente e non solo in toni possibilisti della serie tv di Dragonlance? Perché nella sua introduzione Manganiello accenna a quello che potremmo definire come un passion project in grado di coniugare la sua più grande passione con la sua professione. Tanto però è bastato, che a Direct concluso diversi siti di informazione hanno colto la palla al balzo per rilanciare questa notizia. Per quanto vorremmo davvero che si trattasse di una notizia effettiva, purtroppo non lo è.

Di seguito potete leggere il passaggio dell’intervento di Manganiello in questione, in cui effettivamente il progetto viene citato, ma senza alcun riferimento diretto ad una effettiva produzione.

“Ciao a tutti, fin da piccolo come per molti di voi, Dungeons & Dragons ha avuto un grande impatto, durante le mie estati su una piccola isola al largo delle coste del Maine e poi quando tornavo a casa a Pittsburgh. [D&D] È stata una fonte di ispirazione e creatività che ha generato un amore duraturo per la narrazione galvanizzato dal mio ruolo di Dungeon Master, all’età di 9 anni.

Alla fine è stato il mio amore per Dragonlance che ha aperto la porta al mio coinvolgimento con questo brand, lavorando instancabilmente per sviluppare una serie live action dei romanzi di Dragonlance e che è sempre stata al centro dei miei pensieri, per tutti questi anni a partire da quando ho letto per la prima volta questi libri.”

Nulla di fatto (per ora) per i fan di Dragonlance, tuttavia per quel che riguarda il futuro di Dungeons & Dragons una serie tv è effettivamente in produzione, grazie a Paramount (già produttrice di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri) e Paramount Plus.

La serie di Dungeons & Dragons sarà composta da otto episodi e vedrà alla regia Rawson Marshall Thurber, affiancato dal produttore Todd Lieberman e la sceneggiatrice Ellen Shanman.