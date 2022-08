Jenna Coleman, celebre soprattutto per il ruolo di Clara Oswald nella serie Doctor Who, sarà Johanna Constantine nell’adattamento live action di The Sandman per Netflix che sarà disponibile per lo streaming a partire dal 5 agosto. Nei giorni scorsi, Coleman ha avuto modo di parlare del suo personaggio, una versione gender swap di John Constantine, del suo ruolo nella serie TV in arrivo, The Sandman, e delle ispirazioni che ha utilizzato per entrare nella parte del mago più cinico nella storia dei fumetti e del cinema. Qui le dichiarazioni di Jenna Coleman.

L’ispirazione per Johanna Constantine

La serie a fumetti che vede protagonista Sogno, o Morfeo per gli amici, inserisce brevemente anche la figura di un altro personaggio noto nell’ambito fumettistico: John Constantine. Nato tra le pagine di Swamp Thing di Alan Moore, Constantine ha vissuto le proprie avventure sulla testata Hellblazer a partire dalle storie scritte da Jamie Delano, in una delle serie a fumetti Vertigo più longeve di sempre. In Sandman vediamo John Constantine fare la sua apparizione con il solito look trasandato di sempre e le capacità magiche che lo rendono in grado di connettersi con il mondo dell’occulto. Nella raccolta Preludi e Notturni aiuta infatti Sogno a ritrovare il suo prezioso sacchetto di sabbia, oggetto di grande potere che era stato sottratto a Morfeo durante una lunga prigionia.

Nella serie TV The Sandman in arrivo su Netflix tale incontro verrà adattato per lo schermo, con la presenza però di una nuova versione di John Constantine, ovvero Johanna, interpretata da Jenna Coleman. Nel Sandman a fumetti esiste infatti un’antenata di John che Sogno incontra intorno al diciottesimo secolo, di nome Johanna Constantine, la cui figura verrà ripresa nello show televisivo non solo in un flashback in cui Coleman interpreta la donna del passato, ma anche la sua pronipote impegnata a combattere il male demoniaco. A questo proposito, in una recente intervista Jenna Coleman ha parlato ai microfoni per rivelare a quale John Constantine si è ispirata durante il suo studio della parte: si tratta di quello interpretato da Keanu Reeves nel film del 2005 Constantine:

Per me era chiaro che questa era la forma che volevo dare a Johanna Constantine e seguirla fino in fondo.

Il personaggio ha però subito anche dei cambiamenti e Johanna è diversa, per certi aspetti, dal Constantine in male arnese che siamo sempre stati abituati a vedere nei fumetti o nel film. Coleman ha affermato:

Si tratta di una Constantine che è “salita di grado”, aggiornata. Ora è addirittura l’esorcista della famiglia reale, si guadagna da vivere, fa del bene per se stessa. È al top della sua vita. La sua essenza però è quella di un guerriero solitario ferito che si comporta da cinica canaglia. La incontreremo in un momento particolare della sua vita.

Per ciò che riguarda poi il lavoro svolto nell’ambito dell’universo creato da Neil Gaiman, Jenna Coleman si è detta molto entusiasta:

È un universo unico, per un attore trasmette lo stesso tipo di energia del teatro. Non ci sono limiti creativi e possiede un tono unico, soprattutto nelle scenografie.

Gli altri John Constantine

Come in molti sapranno, non è la prima volta che il personaggio di John Constantine viene adattato per gli schermi. La prima apparizione è propria quella di Keanu Reeves nella pellicola del 2005 diretta da Francis Lawrence che vede, al fianco di questo Constantine malato di cancro ai polmoni e comunque sempre impegnato a estirpare il male, anche Rachel Weisz, Tilda Swinton, Peter Stormare, Shia LaBeouf e Djimon Hounsou. Nel 2014 invece NBC ha trasmesso la sua prima e unica stagione di Constantine, serie TV con protagonista Matt Ryan nelle vesti di un John Constantine più aderente alla celebre figura dei fumetti. Dopo una breve apparizione in Arrow, il Constantine di Matt Ryan è diventato inoltre un personaggio regolare nella serie Legends of Tomorrow.

Non resta adesso che attendere l’arrivo di The Sandman per vedere in che modo Johanna Constantine avrà il suo peso nella serie attraverso l’interpretazione di Jenna Coleman. Vi ricordiamo che The Sandman sarà disponibile su Netflix dal 5 agosto e vedrà in scena Tom Sturridge nel ruolo di Sogno, il protagonista, insieme a Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Gwendoline Christie, Stephen Frey e David Thewlis.