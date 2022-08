La nuova trilogia di Star Wars, iniziata nel 2015 e terminata nel 2019 con Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker, ha letteralmente diviso in due la fanbase dell’opera magna ideata da George Lucas. Tra i nuovi personaggi introdotti c’è stato Finn, stormtrooper del Primo Ordine che, dopo essersi ribellato, decide di unirsi alla Resistenza. A interpretarlo ci ha pensato John Boyega, che ha escluso categoricamente un ritorno nei suoi panni.

Foto da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

John Boyega non tornerà nell’universo di Star Wars

Intervistato di recente ai microfoni di SiriusXM, l’attore ha affermato di essersi ormai dedicato ad altri progetti e di voler continuare a interpretare altri ruoli: “Devo essere onesto, ho trovato grandi alleati in persone come Jamie Foxx, Teyonah Parris, Viola Davis e tutti quelli con cui ho lavorato fino a oggi. Un percorso molto versatile. Penso che la nuova trilogia abbia concluso il mio percorso nei panni di Finn. Si trova a un punto in cui i fan possono vederlo in altri media, come videogiochi, serie animate o robe del genere”.

Boyega ha poi parlato degli hater che in passato lo hanno criticato per essere stato un personaggio di colore all’interno del mondo di Star Wara oltre a ricordare le pesanti offese nei confronti di Kelly Marie Tran, che fu costretta a lasciare i social. Dichiarazioni ben diverse, invece, dalla sua co-star Oscar Isaac, interprete di Poe Dameron. L’attore ha dichiarato di essere disposto a tornare nei panni del personaggio a patto che ci sia una grande storia e un grande regista.

Tornando al mondo di Star Wars, invece, il futuro appare alquanto nebuloso dal punto di vista cinematografico: il film di Taika Waititi è ancora in alto mare e non sono stati annunciati altri progetti. Lucasfilm e Disney sono totalmente concentrati sulle serie TV per Disney+. La prossima in uscita è Andor, prequel dello spinoff Rogue One: A Star Wars Story, uscito nel 2016.