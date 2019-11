John Rambo (Rambo III) da Threezero

Threezero nelle scorse ore ha annunciato una nuova uscita per la linea delle proprie action figure in scala 1/6: si tratta di John Rambo tratto dal film Rambo III con protagonista Sylvester Stallone. La figure sarà completamente snodabile e caratterizzata da varie articolazioni per permettere un’elevatissima posabilità raggiungendo un’altezza di 30 cm circa con i vestiti realizzati di diverso meteriale e tessuto.



John James Rambo è un personaggio immaginario nato dallo scrittore canadese David Morrell, apparso per la prima volta nel romanzo Primo sangue (First Blood) nel 1972. Negli anni successivi il personaggio diventa molto popolare grazie ai tre film interpretati proprio da Stallone come protagonista. Nel terzo film, Rambo si è ritirato a vita privata in un monastero Buddista. Un giorno apprende che il suo ex colonnello Trautman è stato catturato in Afghanistan dai Sovietici, decidendo di andare a liberarlo con alcuni ribelli.

Incluse nella confezione troveremo svariati extra e parti in tercambiabili che ci permetteranno di posizionare Rambo in svariate pose e la figure comprenderà: una bandana nera, un ciondolo di giada, una giacca militare, una canotta,un orologio militare, un paio di pantaloni militari, una cintura, un paio di stivali, una borsa militare e un set di mani intercambiabili. Tra le armi invece troveremo: un arco con cinque freccie, un esplosivo C4, un pugnale, un coltello per la sopravvivenza, AK con lanciagranate M203 e un fucile Launcher RPG-7.

John Rambo (Rambo III) uscirà in un periodo stimato tra maggio e agosto 2020 al prezzo di 199.00 dollari.