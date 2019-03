John Wick 3 – Parabellum nuovo trailer e poster ufficiali

Ecco nuovi poster ed il nuovo trailer di John Wick 3 - Parabellum, terzo capitolo della serie cinematografica sullo spietato killer, con Keanu Reeves.

Nell’attesa che John Wick 3 – Parabellum arrivi nelle sale cinematografiche italiane il 16 maggio (un giorno prima degli Stati Uniti), dobbiamo farci passare l’hype con questi fantastici poster rilasciati in rete qualche giorno fa e l’ultimo trailer diffuso.

John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali della “casta” alla quale appartiene: uccidere qualcuno all’interno dell’Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell’Hotel Continental gli ha concesso un’ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente “scomunicato”.

John dovrà in questo terzo episodio della serie cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, mentre cerca una via di fuga da New York City e dalla situazione nella quale è rimasto incastrato. Con una taglia sopra il collo di 14 milioni di dollari, John Wick dovrà affrontare un’orda di assassini pronti a riscattare il premio, o semplicemente “più che lieti” di poter finalmente risolvere qualche “problema passato” che hanno aperto con il terribile killer.

Nel cast oltre a , Keanu Reeves tornano Laurence Fishburne e Ian McShane, mentre fanno il loro ingresso nuovi volti come Halle Berry e Anjelica Huston. Il film sarà diretto da Chad Stahelski, già visto nella seconda pellicola.

Le riprese del film sono iniziate nel maggio del 2018 a New York, passando poi per Montreal, Russia, Marocco e Spagna. Il cast completo è composto da Keanu Reeves (John Wick), Halle Berry (Sofia), Laurence Fishburne (The Bowery King), Mark Dacascos (Zero), Asia Kate Dillon (The Adjudicator), Lance Reddick (Charon), Said Tahmaoiu (The Elder), Jason Mantzoukas (Tick Tock Man), Anjelica Huston (Il Direttore), Ian McShane (Winston), Robin Lord Taylor (L’Amministratore) e John Leguizamo (Aurelio).