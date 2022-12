Keanu Reeves ha dichiarato che le sequenze d’azione in John Wick 4 saranno più lunghe e complesse di quelle dei tre film precedenti, grazie al lavoro dei migliori stuntman di tutto il mondo. Ed è per questo che secondo l’attore, questo è il film più difficile della sua carriera.

Apparendo sul palco del CCXP 2022, Reeves ha dichiarato che le sequenze d’azione in John Wick 4 saranno più lunghe e meritano davvero la visione. Tra gli argomenti discussi, Reeves ha rivelato che proprio le sequenze d’azione intensificate del film hanno reso questo capitolo della saga la sua interpretazione più difficile mai vista nel franchise.

L’attore ha affermato che l’obiettivo del regista Chad Stahelski era quello di rendere il quarto film della serie il più grande mai realizzato. Il regista ha anche notato che questo prossimo episodio sarà probabilmente l’ultimo della serie, iniziata nel 2014.

L’energia di una scena di combattimento di John Wick è la chiave del film. Continuiamo a trovare modi nuovi e interessanti per far soffrire John Wick. Ecco da dove viene l’azione. Scopri come farlo soffrire, e poi progetta all’indietro. Introduciamo poi un sacco di nuovi personaggi che hanno molto da dire su John Wick in merito al suo passato e, ovviamente, sul presente.