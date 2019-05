John Wick: confermati il capitolo 4 e la data di uscita

Dopo il successo assoluto che sta riscontrando John Wick 3 - Parabellum, Lionsgate ha ufficializzato l'uscita del capitolo 4 della saga action interpretata dall'attore canadese Keanu Reeves, prevista per il 21 maggio 2021.

“Avete servito. Sarete di servizio. John Wick: Chapter 4 arriverà il 21 maggio 2021.”

Dunque, a quanto pare, John Wick 4 uscirà il 21 maggio 2021. Non ci sono ancora molte informazioni in merito al quarto capitolo del film prodotto da Chad Stahelski, nonostante ciò si presume che anche questa volta l’opera cinematografica sarà diretta dal regista statunitense. Certo è che ci sarà un gran bel da fare per riuscire a riscuotere lo stesso successo di John Wick 3: Parabellum. Sembrerebbe infatti che la saga action, con Reevers nei panni del protagonista, stia riscuotendo sempre maggior consenso da parte del pubblico. Ricordiamo che il capitolo 3 della saga è stato in grado, dopo mesi, di spodestare dal podio dei Box Office USA il tanto amato Avengers: Endgame. Dunque, la Lionsgate sarebbe pronta ed entusiasta di continuare l’avventura dell’ex assassino.

Sono molte le domande in merito al futuro sequel della saga action: faranno ancora parte del cast Keanu Reeves, nei panni del protagonista John Wick, Halle Berry nei panni di Sofia, Ian Mc che interpreta ShaneWinston, Asia Kate Dillon nonché la Giudicatrice, Jerome Flynn nel ruolo di Berrada, Ruby Rose nei panni di Ares e Laurence Fishburne con Lance Reddick rispettivamente nei panni di Bowery King e Charon? Per tutte le ulteriori novità riguardanti il quarto capitolo delle avventure di John Wick, non ci resta che attendere. Voi cosa vi aspettate dal futuro film di John Wick? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.