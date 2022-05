Dopo tre film adrenalinici e ricchi di azione, Keanu Reeves tornerà ancora una volta nei panni di John Wick. Non sappiamo ancora cosa Lionsgate abbia in mente per il futuro ma, a quanto pare, il quarto capitolo potrebbe fungere da conclusione del franchise.

John Wick 4 sarà la conclusione del franchise?

A dichiararlo è stato il regista Chad Stahelski in una recente intervista ai microfoni di Collider, spiegando come la storia di John Wick 4 sarà una continuazione degli eventi narrati nei precedenti film (soprattutto il cliffhanger del terzo capitolo) e al tempo stesso darà una chiusura del cerchio all’arco narrativo.

Un primo footage è stato mostrato in occasione del CinemaCon di Las Vegas, tenutosi nei giorni scorsi. Oltre al ritorno di volti storici della saga come Ian McShane, Laueence Fishburne e Lance Riddick, ci saranno tante new entry come Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama.

Il regista ha inoltre spiegato di aver assunto un team internazionale di stuntmen per realizzare al meglio questo team: dalla Francia alla Bulgaria, fino ad arrivare al Giappone. Un modo per dare un aspetto ancora più adrenalinico al film. Seppur non ancora confermato, il titolo ufficiale dovrebbe essere John Wick Chapter 4 – Hagakure, riferimento a un antico testo giapponese che raccoglie i pensieri e gli insegnamenti di Yamamoto Tsunetomo, leggendario samurai.

Il franchise di John Wick si espanderà con uno spinoff intitolato Ballerina, che vedrà Ana de Armas nelle vesti di protagonista, e una serie TV prequel intitolata Continental, in lavorazione per Starz. Lo show vedrà Colin Woodell nei panni di un giovane Winston Scott, interpretato nei film da Ian McShane.

Diretto da Chad Stahleski e sceneggiato da Shay Hatten e Michael Finch, John Wick 4 uscirà nelle sale il 24 marzo 2023. Il film sarebbe dovuto uscire quest’anno, ma Lionsgate ha preferito rimandarlo per via dell’emergenza Coronavirus.