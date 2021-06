John Wick: Laurence Fishburne conferma il suo ritorno nel quarto capitolo

Dopo quanto successo nel finale dell’adrenalinico terzo capitolo di John Wick (qui la nostra recensione) era certo che Laurence Fishburne sarebbe tornato anche nel prossimo film e la conferma è arrivata proprio dal diretto interessato.

In occasione di una recente intervista ai microfoni di Collider, il noto attore ha rivelato che tra pochi mesi volerà a Berlino per le riprese delle sue scene e che il quarto capitolo sarà ancora più profondo. Il rapporto tra John Wick e Bowery King, dunque, continuerà a essere uno dei punti focali del franchise a fronte di un nemico comune.

Fishburne ha poi ammesso di aver già letto il copione e di averlo trovato davvero interessante dal momento che illustrerà nel dettaglio la legge degli assassini. A scrivere John Wick 4 non ci ha pensato lo sceneggiatore Derek Kolstad, bensì Michael Finch, che in passato ha scritto Agent 47.

John Wick 4: tornerà anche Laurence Fishburne

Il nuovo film del franchise vanterà una new entry d’eccezione: Donnie Yen, star di IP Man e Rogue One, che vestirà i panni di un nuovo tipo di assassino mortale. L’uscita nelle sale, ancora una volta a cura di Lionsgate, è fissata al 27 maggio 2022.

Ma non è tutto, perchè l’universo televisivo di John Wick si espanderà sul piccolo schermo con una serie prequel intitolata The Continental, incentrata sulla versione giovanile di Winston, proprietario del New York Continental Hotel, luogo che i fan della saga conoscono benissimo. Sarà ambientato negli anni ’70 e sarà composto da tre episodi della durata di 90 minuti ciascuno.

Dato il grande successo dei primi capitoli, il franchise non si fermerà con il quarto capitolo. Lionsgate ha infatti già confermato un quinto film e, a quanto pare, le riprese avverranno in contemporanea.