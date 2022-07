Eravamo in attesa di sapere quando Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean sarebbe tornato su Netflix con la seconda parte, e ora abbiamo news a riguardo. Durante un panel dedicato alla serie e tenutosi all’Anime Expo, Warner Bros. ha diffuso un nuovo trailer con il quale ha svelato la data di uscita dei nuovi episodi (13-24). Stando alle informazioni riportate da animenewsnetwork.com, la seconda parte de Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean debutterà sul servizio di streaming in anteprima mondiale l’1 settembre 2022. I nuovi episodi sono basati sulla sesta parte del manga di Hirohiko Araki e la storia è ambientata nel 2011, dopo gli eventi accaduti in Vento Aureo, la quinta serie legata al manga Le bizzarre avventure di Jojo. L’arco narrativo di Stone Ocean è composto da 17 volumi, pubblicati tra il 1999 e il 2003 ed editi in Italia da Edizioni Star Comics.

Stone Ocean in un'immagine tratta dal poster ufficiale di Netflix

Stone Ocean torna su Netflix

Ricordiamo che la prima parte di Jojo: Stone Ocean (qui trovate la nostra recensione) è arrivata su Netflix nel dicembre del 2021, a quasi un anno di distanza dal rilascio della seconda parte, trasmessa anche dalle emittente giapponesi Tokyo MX, Mainichi Broadcasting System, BS11 e Abema TV a partire da venerdì 7 ottobre 2022.

Non manca infine la sinossi rilasciata da Netflix Italia, che ha voluto aggiungere qualche dettaglio alla trama principale sotto il nuovo trailer della Parte 2:

2011, Florida, Stati Uniti. Jolyne Cujoh è incastrata per un crimine e rinchiusa nella prigione di massima sicurezza Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Il padre Jotaro Kujo va a visitarla, deciso a farla uscire… ma era proprio quello il piano del misterioso Stand e genio del crimine Pale Snake fin dall’inizio. Come DIO, sconfitto da Jotaro tempo addietro, Pale Snake cerca la via per il paradiso, che si cela nella memoria dell’uomo. Pale Snake attacca Jotaro e gli toglie il potere Stand e la memoria sotto forma di dischi, lasciandolo sopito. Per recuperare i dischi del padre, Jolyne decide di rimanere in prigione. Insieme ai nuovi compagni – Ermes Costello, F.F., Emporio Alnino, Weather Forecast e Narciso Anastasia -, Jolyne lotta contro altri portatori di Stand che si sono infiltrati nella prigione, per scoprire chi si nasconde dietro a Pale Snake e recuperare il potere Stand e la memoria del padre. Ha così inizio un capitolo nuovo e ancora più intenso della battaglia finale che scioglierà una volta per tutte l’intreccio secolare dei destini della famiglia Joestar e di DIO!

Di seguito potete vedere il nuovo trailer in lingua originale dell’anime, che ci dà qualche indizio su cosa vedremo nei nuovi episodi, con i sottotitoli in italiano:

La produzione e la trama

Alla produzione della serie troviamo ancora una volta David Production, con Kenichi Suzuki come chief director e Toshiyuki Kato, già regista della serie Le bizzarre avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, al lavoro dietro la macchina da presa. Yasuko Kobayashi è lo sceneggiatore principale della serie, mentre Masanori Shino (Black Lagoon) è il character design. Il direttore del suono è Yoshikazu Iwanami, e infine la colonna sonora è composta da Yūgo Kanno.

Questa la descrizione ufficiale di Netflix de Le bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean:

Florida, USA, 2011. Dopo un incidente durante un viaggio con la sua dolce metà, Jolyne Cujoh cade in una trappola e viene condannata a quindici anni di reclusione nella struttura di massima sicurezza Green Dolphin Street, alias “l’Acquario”. Sull’orlo della disperazione, riceve da suo padre un ciondolo che fa risvegliare in lei un misterioso potere. “Ci sono cose nel mondo più terrificanti della morte, e ciò che sta succedendo in questa prigione è sicuramente una di queste”. Il messaggio di un ragazzo misterioso che appare davanti a Jolyne, eventi inspiegabili che si succedono uno dopo l’altro, l’orribile verità raccontata da suo padre quando va a trovarla nella struttura e il nome DIO… Alla fine Jolyne sarà liberata da questa prigione? Inizia la battaglia finale per porre fine al fatidico confronto secolare tra la famiglia Joestar e DIO.

