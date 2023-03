Fin dai suoi primi annunci JOJOLands aveva cominciato ad alimentare qualche discussione all’interno della community di fan de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Ora che si è finalmente rivelato al grande pubblico in moltissimi sono rimasti esterrefatti davanti ad un personaggio in particolare: quello di Dragona. Si tratterebbe del primo protagonista trans ad apparire come membro della famiglia Joestar.

JOJOLands: uno dei protagonisti fa discutere i fan in termini di genere

In base a quello che sappiamo (tramite ComicBook) in JOJOLands avremo Jodio e Dragona Joestar come personaggi principali della narrazione. Questi due sono fratelli e il loro obiettivo è quello di assicurarsi di avere abbastanza soldi per prendersi cura della madre Barbara Ann Joestar. In funzione di ciò i due scelgono la strada del crimine, forse più immediata in questo senso.

Nella descrizione di Dragona veniamo a conoscenza del fatto che ha 18 anni e che frequenta il liceo. Entrambi i due Joestar, inoltre, sfruttano il potere dei propri stand per cercare di raggiungere i propri obiettivi. Nel primo capitolo di JOJOLands Jodio descrive Dragona con queste parole:

Mio fratello si chiama Dragona Joestar e ha 18 anni. Si sveglia tutte le mattine per fare jogging sulla spiaggia, senza saltare mai un giorno. A colazione mangia solo anguria. ‘Non mi sforzerò mai troppo, ma non mi arrenderò mai’ è uno dei suoi motti, un mantra che dice di aver sentito dal suo istruttore di yoga indiano. Ama la moda femminile e lavora in una boutique di Kalihi chiamata Iko Iko. Il suo petto è un po’ grosso perché si fa delle iniezioni particolari anche se non l’ho mai visto farsele.

Una descrizione del genere, accompagnata dai disegni del personaggio, ha ovviamente alimentato una serie di dubbi sul suo genere, anche se la situazione sembra più palese che mai. In molti, inoltre, hanno cominciato a riflettere pure sul fatto di avere due protagonisti che sembrano altrettanto importanti, in questa nuova storia. Ovviamente non si tratta della prima volta in cui Araki (Creatore de Le Bizzarre avventure di Jojo. Se interessati a recuperare anche gli altri manga li trovate su Amazon) ci mostra una storia con più Joestar insieme. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.