Joker DC Comics: Phoenix e De Niro da Oscar!

Dopo le prime proiezioni del Joker di Todd Phillips, la stampa non ha alcun dubbio: l'interpretazione di Joaquin Phoenix e Robert De Niro sarebbero da candidare ai prossimi Premi Oscar.

Il film stand-alone di Todd Phillips dedicato a Joker e con protagonista Joaquin Phoenix arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo ottobre, ma i fortunati che hanno assistito alla proiezione a porte chiuse organizzata da Warner Bros, non solo si sono dimostrati soddisfatti a visione ultimata, ma hanno speso parole forti nei confronti dei protagonisti al punto da volerli già candidati a vincere le prossime prestigiose statuette degli Oscar. Non stiamo parlando di semplice “pubblico”, ma proprio di addetti ai lavori quali giornalisti e critici del settore, che in passato a più riprese si sono dimostrati freddi e scettici nei confronti dell’operato di DC Comics al cinema, ecco perché espressioni così importanti assumono tutt’altro tipo di connotazione.

Nello specifico, queste e parole di Jean-François Allaire di Splash Report: “Posso garantire fin da subito una candidatura ai prossimi Oscar per Joaquin Phoenix. Il suo Arthur Fleck è letteralmente incredibile. Ho sempre pensato che l’insuperabile interpretazione di Johnny Cash sarebbe stata la più iconica della sua carriera… ma credo proprio che da qui ai prossimi cinque mesi le cose potrebbero cambiare.” Per il giornalista non è da meno nemmeno l’interpretazione di Robert De Niro: “Il suo personaggio è scritto in modo molto interessante, credo sia molto probabile che quando si parlerà di premi, verrà fatto il suo nome a più riprese.”

Il film di Joker non sarà collegato agli altri ad oggi già arrivati nei cinema, e può considerarsi come un what-if o un elseworld. Non a caso, l’etichetta cinematografica DC Extended Universe proprio in tempi recenti è stata rinominata in tempi recenti Worlds of DC.