Joker: Dopo la presentazione a Toronto, si abbassa il gradimento su Rotten Tomatoes

Joker e Rotten Tomatoes, partenza in salita! subisce la prima battuta d'arresto. Partito con uno score di 85% sul celebre sito Rotten Tomatoes dopo la proiezione a Toronto lo score scende al 76%

Joker e Rotten Tomatoes, il rapporto non inizia nel migliore dei modi! Dopo il grande successo ottenuto durante l’ultimo Festival del Cinema di Venezia, Joker di Todd Phillips subisce la prima battuta d’arresto. Partito con uno score di 85% sul celebre sito Rotten Tomatoes (potete visitare la pagina a questo link), dopo la proiezione al Toronto Film Festival il gradimento degli addetti ai lavori è sceso al 76%.

L’accoglienza della stampa internazionale sembra, quindi, meno calorosa di quella della giuria della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Risultato, però, quello di Joker che fa sperare comunque bene dal momento che 76% su Rotten Tomatoes è uno score di tutto rispetto.

Questa piccola inversione di marcia alimenta però le polemiche generatesi attorno alla pellicola che vede come protagonista Joaquin Phoenix. Il web continua a dividersi sul film della DC Films ponendosi la domanda se i cinecomics siano arte o mero intrattenimento. Ma, in barba a sterili polemiche, Joker di Todd Phillips è sicuramente uno dei film più attesi di questo autunno.

Ricordiamo che il film vedrà come protagonista Joaquin Phoenix e ci racconterà le vicende di Arthur Fleck e di come egli sia diventato, da aspirante cabarettista con scarso talento, il temibile criminale psicopatico nemesi di Batman. Il film indaga temi importanti come l’alienazione e la reificazione della società, e come l’isolamento generi mostri che nemmeno l’amore riesce a sconfiggere.

Oltre a Joaquin Phoenix, al film hanno preso parte Robert De Niro che interpreta Murray Franklin, presentatore televisivo causa scatenante del crollo psicologico di Arthur; Zazie Beets interpreta, invece, Sophie Dumond una giovane ragazza di cui Arthur è innamorato; Dante Pereira-Olson ricopre il ruolo del giovane Bruce Wayne.

La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 3 Ottobre 2019.