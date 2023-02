Todd Phillips ha finalmente condiviso la primissima immagine di Lady Gaga sul set di Joker: Folie à Deux. Fin dall’annuncio secondo cui la cantante avrebbe partecipato alla pellicola, la curiosità di tutti è salita alle stelle, e adesso possiamo dare un primissimo sguardo a come sarà il suo aspetto in questo film in arrivo l’anno prossimo (se intenzionati a recuperarvi il film precedente lo trovate su Amazon).

Joker: Folie à Deux, l’Harley Quinn di Lady Gaga in una nuova immagine

Mentre il DCU comincia a prendere forma, anche tutti gli altri progetti targati Warner proseguono per la loro strada. Tra questi troviamo il Joker: Folie à Deux di Todd Phillips che, almeno in base a quello che sappiamo fino ad ora, ha intenzione di sperimentare ulteriormente con questo personaggio. Durante l’anno, inoltre, abbiamo anche appreso che Lady Gaga parteciperà alla pellicola come Harley Quinn e… la curiosità di tutti è inevitabilmente arrivata alle stelle.

Di recente lo stesso regista di questa nuova pellicola ci ha tenuto a condividere un’immagine del film in cui possiamo, finalmente, dare uno sguardo alla cantante in questi panni e trucchi. Il post in questione è uscito sul suo profilo Instagram in relazione al giorno di San Valentino, augurando una felice giornata a tutti gli innamorati. L’allusione è più chiara che mai, dato che Joker ed Harley sono una delle storiche coppie DC, anche se il loro rapporto/amore non è mai stato del tutto sano.

Nell’immagine di Joker: Folie à Deux con Lady Gaga, quindi, possiamo vedere i due amanti in un momento forse dettato dall’attrazione reciproca, o da una particolare verve romantica presumibilmente nell’Arkham Asylum (conoscendo le origini del loro amore e il modo in cui si sono incontrati per la prima volta). Per adesso non conosciamo ancora nulla riguardo alla storia di questa nuova pellicola, se non che si tratterà di un’avventura musicale e psicologica. La trama è rimasta segreta fino ad ora, anche se, molto probabilmente, questa nuova versione di Harley Quinn sarà ben differente da quella portata sul grande schermo da Margot Robbie, forse più matura e distaccata da tutti gli altri personaggi che, in questo caso, non sono mai comparsi nella storia di Joker. Vi ricordiamo che Joker: Folie à Deux è atteso nei cinema per il 2024.