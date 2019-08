Joker: il nuovo trailer del film è online

Joker: Warner Bros ha pubblicato online il nuovo trailer in italiano del film su Joker con protagonista Joaquin Phoenix in uscita il 3 ottobre 2019

Come annunciato da Warner Bros nella giornata di ieri, poco fa è stato rilasciato il trailer finale in italiano del film su Joker con protagonista Joaquin Phoenix

Il film è diretto da Todd Phillips, sarà una storia completamente originale e si discosterà completamente dai comics: Joker è incentrato sull’iconica arci nemesi ed è una storia originale standalone, mai vista prima su grande schermo. L’esplorazione di Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà solo uno studio grintoso del personaggio, ma anche una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Todd Phillips regista del film ha dichiarato: “Mi ha sempre attratto la complessità di Joker e ho pensato che sarebbe stato interessante esplorarne le origini visto che nessuno lo aveva ancora fatto. Parte del suo mistero stava proprio nel non avere un’origine definita, quindi Silver Scott e io ci siamo seduti a scrivere una versione di come poteva essere prima che tutti lo conoscessimo. Abbiamo conservato certi elementi canonici e abbiamo ambientato la storia in una fatiscente Gotham City a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, epoca a cui risalgono alcuni grandi studi di personalità del cinema che amo. L’abbiamo scritta pensando a Joaquin Phoenix perché quando recita è capace di trasformarsi e va sempre fino in fondo. Speriamo di aver creato un personaggio per il quale emozionarsi, per cui parteggiare, fino al punto in cui non sarà più possibile“.

Cast:

Nel cast anche Zazie Beetz (Deadpool 2), Bill Camp (Red Sparrow, Molly’s Game), Frances Conroy (American Horror Story, Castle Rock), Brett Cullen (42, Narcos), Glenn Fleshler (Billions, Barry), Douglas Hodge (Red Sparrow, Penny Dreadful), Marc Maron(Maron, GLOW), Josh Pais (Motherless Brooklyn, Going in Style), e Shea Whigham (First Man, Kong: Skull Island).Phillips dirige su una sceneggiatura che ha scritto assieme a Scott Silver (The Fighter), basta sul personaggio della DC. Il film è prodotto dallo stesso Phillips e da Bradley Cooper, insieme ad Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Vi ricordiamo che al Festival di Venezia il 31 agosto si terrà la World Premiere.

Il film arriverà nelle sale Italiane il 3 ottobre 2019