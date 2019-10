Joker: Joaquin Phoenix svela alcuni retroscena delle riprese

Il protagonista di Joker, in uscita nelle sale domani, racconta un imbarazzante fatto avvenuto durante le riprese del film.

Il debutto nelle sale del film Joker è imminente e l’attore Joaquin Phoenix è ormai sotto i riflettori da molto tempo grazie (o a causa) di questo grande evento. In un’intervista fatta al Jimmy Kimmel Live! l’attore ha raccontato alcune curiosità e aneddoti avvenuti durante le riprese e, durante la puntata, è stato mostrato un imbarazzante filmato dove Phoenix discute animatamente con un addetto ai lavori.

Nel video viene mostrato Phoenix, con gli abiti di scena e il volto truccato, che si sfoga insultando in malo modo un certo Larry, il direttore della fotografia. Pare che l’uomo abbia continuato insistentemente a soprannominare l’attore “Cher”, durante le riprese del film. Questo scherzo (o provocazione?) non ha fatto impazzire il nostro Phoenix, il quale si è sfogato utilizzando parole forti, opportunamente censurate nel filmato:

“Questo tuo continuo sussurrare, chiudi quella fo**uta bocca amico. Sto cercando di trovare qualcosa di reale. Mi dispiace, non è una cosa grave. So che hai iniziato quella ca**o di cosa su Cher, Larry. Prendendomi in giro come se fossi una diva. Non è nemmeno un insulto. Cher, davvero? Cantante, attrice, ballerina, icona fashion. Come fa ad essere un insulto?”

Dopo la messa in onda del video, Joaquin Phoenix ha spiegato che queste situazioni possono capitare, soprattutto se l’atmosfera sul set diventa davvero estenuante. Ci si ritrova a lavorare in spazi ristretti, con macchinisti, attori, direttori, per un lungo periodo di tempo e quindi certi momenti di rabbia non sono rari.

Alcuni ipotizzano che si tratti di un filmato realizzato a tavolino, realizzato apposta per il bene dello show, ma la reazione dell’attore sembra fin troppo reale e pare proprio che non stia fingendo.

Joker uscirà nelle sale questa settimana e, dopo tanto chiacchiericcio, finalmente tutti potranno vedere l’opera premiata durante il Festival del Cinema di Venezia.