Joker: perché T. Phillips ha ambientato il film negli anni ’80?

Todd Phillips, regista di Joker, ha deciso di chiarire il motivo che lo ha spinto ad ambientare il film del Clown Principe del Crimine negli anni '80.

Il film Joker, di Todd Phillips, può essere considerato uno dei cinecomic più rivoluzionario degli ultimi tempi. Proprio per questo motivo, il regista della nuova pellicola cinematografica che ha conquistato il Leone d’Oro di Venezia, ha deciso di fornire chiarimenti in merito al motivo che lo avrebbe spinto ad ambientare il film nella Gotham City degli anni ’70/’80. Infatti, nel corso di una recente intervista, Todd Phillips pare abbia sottolineato l’intenzione di voler realizzare qualcosa di mai visto prima, allontanandosi quanto più possibile dal DC Universe. Dunque, ecco le parole del regista del nuovo film di Joker in merito a tale argomento:

«Nel film non diciamo mai che è il 1981. Diciamo sempre: è la fine degli anni ’70, l’inizio degli anni ’80. Perché non vogliamo che la gente dica cose del tipo “Wow, quella macchina non c’era nel 1980”. Quindi siamo chiaramente tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Ci sono tanti motivi per cui l’abbiamo ambientato in quel periodo.»

Aggiungendo subito dopo:

«La ragione principale era che volevo allontanarmi dal DC universe. Quando ho firmato con Warner Bros, e ho preso in mano la sceneggiatura, ho messo in chiaro che volevo fare qualcosa di unico. Questo è un universo separato. Così il film è ambientato nel passato, prima di tutto il resto.»

Recentemente il regista Todd Phillips pare abbia anche confermato che non ci sarà nessun incontro tra il personaggio di Joker interpretato da Joaquin Phoenix e il personaggio di Batman interpretato da Robert Pattinson. A questo punto non ci resta che aspettare il debutto nella sale cinematografiche del film più atteso degli ultimi mesi, previsto per il 3 ottobre. Siete curiosi di vedere la nuova pellicola che avrà come protagonista il Clown Principe del Crimine? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.