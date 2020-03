Joker (Q-Posket) di Banpresto – la recensione

Banpresto ci propone una nuova figure appartenente alla linea Q-Posket dedicato a un personaggio dell’universo DC Comics molto conosciuto e amato dai fan. Stiamo parlando di Joker conosciuto anche con svariati soprannomi tra cui: Il pagliaccio principe del crimine, il re delle rivincite, il giullare del genocidio (autoproclamatosi), artista dell’omicidio (sempre autoproclamato nel film Batman), Mr. J, Zuccherino, Budino o Jokerino (Harley Quinn) o Lord joker (Batman Ninja).

La linea Q-Posket presenta numerosi personaggi provenienti da svariate mondi narrativi tra cui i personaggi DC Comics, Harry Potter e le principesse Disney che hanno la particolarità di essere rappresentati in versione “deformed”.

Il personaggio

La confezione

La confezione rimane in linea con tutte le uscite precedenti per la linea Q-Posket, una piccola confezione realizzata in cartoncino lucido che graficamente richiama il tema del film Suicide Squad caratterizzata da colori molto sgargianti. In tutta le facciate della scatola troviamo le foto di Joker inquadrato in diverse angolazioni. Su uno dei lati possiamo notare che la statica può essere trovata in due differenti versioni: la Vers. A (quello che stiamo recensendo) e la Ver. B con una colorazione differente e leggermente più carica di colori.

Joker

Una volta aperta la box ci basterà assemblare la statuetta e inserirla negli appositi perni presenti sulla basetta di colore nero con la scritta Q-Posket. Joker è realizzato completamente in plastica, raggiungendo un’altezza di 15 cm circa. La figure è completamente fissa senza nessuna articolazione ad eccezione della testa che può ruotare sia verso sinistra che verso destra. Come già avvenuto per altri personaggi di questa linea, per prima cosa veniamo colpiti dalla qualità della testa degli occhi lucidi, ad enfatizzarne l’iride alla definizione data alla capigliatura in rilievo. Joker è rappresentato in piedi mentre ha la mano sinistra completamente aperta davanti alla bocca, per simulare la sua risata con il tatuaggio posto sul dorso della mano e con le mano destra regge il bastone. Le pieghe del cappotto e dei boxer sono ben realizzate, infatti possiamo notare sin da subito l’ottimo lavoro svolto dagli scultori senza tralasciare nulla. Il painting è stato realizzato ottimamente e non abbiamo trovato nessun difetto di pittura in tutta la figure, la colorazione resta molto fedele alla fonte originale e propone Joker nelle sue tipiche tinte che conosciamo.

Conclusioni

Joker è uno di quei prodotti Banpresto dedicato a un certo tipo di fan, che cercano qualcosa di alternativo alle classiche rappresentazioni dei personaggi già presenti sul mercato. Se amate questa versione di Joker l’acquisto è sicuramente consigliato, l’ottima colorazione e un prezzo non eccessivo faranno si che la vostra scelta sia positiva verso questo prodotto rispetto a quelli della concorrenza.