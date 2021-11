Joker su Canale 5 in prima visione TV

Il film del 2019 Joker con protagonista Joaquin Phoenix verrà trasmesso in prima visione su Canale 5.

Joker in onda su Canale 5 in prima visione

Canale 5 manderà in onda la pellicola ispirata al personaggio dei fumetti DC con protagonista l’attore de Il Gladiatore e Her uscito nel 2019. Il film verrà trasmesso in prima serata Martedì 16 Novembre 2021 alle 21:45 sul canale della rete Mediaset. Il film di Todd Phillips che racconta le origini di Joker, nemesi di Batman, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, vincendo più premi: candidato agli Oscar in 11 categorie, ne ha vinti due all’edizione 2020 delle premiazioni, aggiudicandosi poi anche due Golden Globe e il Leone d’Oro alla 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Seppur sia un film su un personaggio DC, il Joker di Todd Philipps non è parte del DC Extended Universe cinematografico, non essendo quindi in continuity con il recente The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn. Oltre all’attore protagonista Joaquin Phoenix, il cast del film comprende anche Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, Glenn Fleshler, Brett Cullen, Bill Camp, Frances Conroy, Douglas Hodge, Shea Whigham e Josh Pais.

Le pellicola (uscita anche in edizione home video e disponibile su Amazon.it) racconta la complicata vita di Arthur Fleck, abitante di Gotham City afflitto da un disturbo che gli provoca fragorose risate, cosa che comporta diverse problematiche nel relazionarsi con le altre persone. Proprio lo scontro con la crudeltà umana, nell’aspirante comico inizierà a crescere il germe di uno dei villain più iconici della storia del fumetto. Si è parlato anche di un possibile sequel per questa pellicola, ma anche nel caso in cui venisse confermato il progetto potrebbe non vedere Todd Philipps alla sua regia. Attualmente, DC sta pubblicando una serie stand alone sul Joker, arrivata da pochissimo anche in Italia grazie a Panini Comics (disponibile qui).