Joker: Todd Phillips vorrebbe un film di Batman ambientato nell’universo del film

Joker e Batman sono da sempre collegati intrinsecamente tra loro e mentre all’interno della pellicola si ha solo una breve apparizione di un giovane Bruce Wayne, il regista del film Todd Phillips ha confessato che gli sarebbe piaciuto vedere un film di Batman ambientato a tutti gli effetti nel mondo di Gotham da lui creato.

Phillips ha anche chiarito che non sarebbe la persona giusta a guidare un simile sforzo, più che altro, gli piacerebbe assistere a tale sforzo. Nel mentre, Matt Reeves sta attualmente realizzando il suo The Batman con Robert Pattinson nel ruolo dell’uomo pipistrello, e tutte le informazioni sembrano dare per scontato che, come Joker, sarà un’avventura indipendente.

“È una bellissima Gotham. Quello che mi piacerebbe che qualcuno affrontasse è l’aspetto di Batman in quella Gotham”, ha dicharato Phillips a Variety. “Non sto dicendo che lo farò. La cosa interessante per me dell’inclusione di Batman nel nostro film è stata: “Che tipo di Batman potrà creare quella Gotham?” Questo è tutto ciò che intendevo”.

Dato che il film di Phillips è stato accolto ampiamente con recensioni positive, che lo hanno portato a diventare il primo film “Per adulti” a guadagnare oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, sembrerebbe un’ovvia decisione di offrire al pubblico una continuazione dell’avventura. Tuttavia, la natura del film stesso doveva fornire al pubblico solamente le origini del personaggio, poiché vari altri film hanno raffigurato ciò che è accaduto quando Joker ha abbracciato la sua natura malvagia.

“Penso che ci siano temi nel film che hanno davvero smosso le persone”, ha condiviso Phillips con Deadline. “Nessuno di noi pensava che un film classificato come per adulti potesse fare oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. Ma penso che i temi in esso siano davvero risonanti. La cosa che Scott Silver e io abbiamo deciso di fare quando abbiamo scritto il film insieme è stata quella di rendere qualcosa di significativo in quello spazio dei fumetti, ma anche qualcosa di veramente indirizzato a quello che stava succedendo nel 2016, quando abbiamo iniziato a scrivere. È abbastanza ovvio ciò che stava accadendo nel nostro paese nel 2017 mentre lo stavamo scrivendo, e volevo davvero usare Joker per fare un film sulla perdita di compassione e la mancanza di decoro nel mondo”.