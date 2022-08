Nella puntata di Dynamite di ieri sera i fan hanno assistito a un match tra CM Punk e Jon Moxley, valido per l’unificazione dei titoli mondiali della AEW. Il risultato è stato clamoroso: non solo a vincere è stato Mox, ma il match è durato pochissimi minuti, lasciando il pubblico di Cleveland a bocca aperta.

Jon Moxley è l’indiscusso AEW World Champion

CM Punk sembrerebbe essersi nuovamente infortunato al piede durante i momenti iniziali del match. Jon Moxley ne ha approfittato e, dopo dei colpi ben assestati, lo ha messo al tappeto con la Death Rider, ottenendo lo schienamento vincente. Il nuovo e indiscusso campione mondiale ha poi festeggiato in mezzo al pubblico, mentre Punk è stato scortato nel backstage.

Il risultato del match lascia ancora dubbi sul main event di All Out, prossimo PPV della AEW, non ufficialmente annunciato. Punk e Moxley avrebbero infatti dovuto scontrarsi a Chicago, ma Tony Khan ha deciso di anticipare il match “regalandolo” gratuitamente in TV ai fan. Punk era diventato campione a Double or Nothing, sconfiggendo Adam “Hangman” Page, ma si poi dovuto fermare per un infortunio al piede. Anzichè rendere vacante il titolo, Tony Khan (presidente della AEW) ha deciso di decretare un campione ad interim: il titolo è stato vinto da Jon Moxley a Forbidden Door contro Hiroshi Tanahashi, leggenda della New Japan Pro Wrestling.

Dove vedere l’AEW in Italia

Per il momento le puntate di Dynamite e Rampage continueranno a essere trasmesse rispettivamente il venerdì su Sky Sport. I PPV, invece, sono disponibili su Sky Primafila. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia secondo cui l’AEW sarebbe stata trasmessa in diretta su Sky Sport a partire dalla fine di agosto. A smentire il tutto ci ha pensato “Il Padrino” Salvatore Torrisi, commentatore di punta della Compagnia di Tony Khan in Italia.