“Parli, per lei, io conto di vivere per sempre” diceva scherzando William Riker a Jean-Luc Picard nel relitto dell’Enterprise-D al termine di Star Trek: Generazioni. Quella che sembra esser la classica battuta spaccona dello storico Numero Uno potrebbe non esser così lontana dalla realtà, considerato un enigmatico tweet con cui Jonathan Frakes allude al futuro del suo William Riker dopo la stagione finale di Picard, la serie di Star Trek distribuita da Prime Video che si appresa a raccontare l’ultimo capitolo delle avventure del capitano Picard (Patrick Stewart) assieme al suo equipaggio di Star Trek: The Next Generation.

Jonathan Frakes sarà ancora William Riker nel futuro di Star Trek?

L’affetto con cui Frakes è rimasto legato alla saga di Star Trek non è certo un mistero per gli appassionati del franchise. Dopo la fine di The Next Generation, Frakes non ha solamente interpretato il brillante ufficiale nei film su grande schermo, ma si è anche seduto sulla poltrona del regista in diverse serie di Star Trek, da Deep Space Nine a Star Trek: Discovery, e dirigendo ben due film (Primo Contatto e Insurrezione), non mancando di vestire nuovamente i panni di Riker, sia dal vivo come in Star Trek: Enterprise che doppiando la versione animata dell’ufficiale in Star Trek: Lower Decks.

Ad accendere la curiosità sul futuro di Jonathan Frakes come William Riker è stato il suo tweet con cui ha rilanciato quello con cui Paramount ha presentato l’ultimo trailer della terza stagione di Picard, accompagnato da un laconico ‘the final voyage begins’ (l’ultimo viaggio ha inizio). A sorpresa, Frakes ha ricondiviso il trailer con un criptico ‘maybe not final’ (forse non l’ultimo).

Che il rapporto tra Riker e Picard sia da sempre uno dei tratti essenziali della vita del capitano francese lo si è visto già ai tempi di The Next Generation, trovando ulteriore conferma proprio nelle due stagioni di Picard. Questo potrebbe esser un sufficiente elemento per farci assistere a una passaggio del testimone, considerata l’evidente volontà di Jonathan Frakes di non dismettere la divisa di William Riker in modo definitivo. Nella dimensione letteraria di Star Trek, prendendo spunto dal finale di Nemesis, Riker e Troi si imbarcavano a bordo della U.S.S. Titan, vascello esplorativo di ultima concezione, con cui vivevano avventure nella frontiera galattica. Considerato gli eventi della loro vita svelati in Picard, difficilmente vedremo questa idee letteraria, ma è evidente come Riker abbia ora un’esperienza importata come capitano di un’astronave, e questa sua maturazione potrebbe esser un punto a suo favore per esser protagonista di una produzione di Star Trek.