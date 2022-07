Nel corso del panel Next Big Thing al San Diego Comic-Con 2022, Marvel Comics ha rivelato l’arrivo di un nuovo progetto scritto da Jonathan Hickman e disegnato dall’italiano Valerio Schiti per il 2023. Non sappiamo molto sulla misteriosa produzione, se non che si tratta di una serie a fumetti a cui il duo creativo – Schiti (Dungeons & Dragons e AXE: Judgment Day, Empyre) e Hickman (X-Men, Avengers, Fantastici Quattro) – sta lavorando da tempo. Ricordiamo che per Hickman è il primo lavoro legato all’universo Marvel dopo il franchise di X-Men. Valerio Schiti, invece, è attualmente impegnato con i disegni del crossover a fumetti A.X.E.: Judgment Day, la cui scrittura è affidata a Kieron Gillen.

Il ritorno di Jonathan Hickman a Marvel Comics

Durante il panel, Jonathan Hickman ha svelato che il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà una sorta di “Sandman dell’universo Marvel“, e ha rivelato di aver lavorato a questa serie per tre anni, più o meno nello stesso periodo in cui ha iniziato a produrre il materiale sugli X-Men per House of X e Powers of X.

Di seguito potete leggere le parole di Jonathan Hickman sulla prossima serie a fumetti per Marvel Comics, riportate da comicbook.com:

Probabilmente è troppo presto per parlare del mio prossimo progetto, soprattutto è presto per farlo in una maniera soddisfacente. Sicuramente non sarà legato agli X-Men. In effetti, a meno che non decida di tornare in ufficio per fare qualcosa in seguito, eviterò intenzionalmente di realizzare ‘cose mutanti’.

L’immagine promozionale pubblicata da Marvel per presentare la nuova serie riporta la frase “cosa succede quando i poteri costituiti incontrano l’ordine naturale delle cose?“. Al momento non è dato sapere a cosa si riferiscono tali parole, ma pare che i nostri dubbi troveranno risposte con il debutto del primo numero dei fumetti. Qui sotto vi mostriamo il tweet con l’immagine di cui sopra:

Ricordiamo che tra gli annunci più importanti del panel Marvel, denominato Next Big Thing, ne emergono di altri. Per esempio, il termine del lavoro dello scrittore Christopher Cantwell relativo a Iron Man con il numero 650, il crossover Spider-Man/X-Men Dark Web e Avengers Assemble Alpha di Jason Aaron e Bryan Hitch. In attesa di leggere la nuova serie a fumetti di Hickman, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il vol. 1 di X-Men. Pax Krakoa.