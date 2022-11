In una recente intervista, l’attore Jonathan Majors ha rivelato i suoi sentimenti riguardo al suo ruolo di Kang il Conquistatore all’interno dell’MCU. Majors ha affermato che ogni volta che parla delle sue esperienze con i film di casa Marvel ne è sempre entusiasta, e si sente gratificato di essere una parte importante del Marvel Cinematic Universe.

Jonathan Majors parla del suo Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Qui di seguito trovate le dichiarazioni di Jonathan Majors:

È malvagio, amico. L’MCU rappresenta una certa parte della nostra industria… L’MCU è essenzialmente un fenomeno culturale, e farne parte, ripensando a quando ero in Texas in una fattoria in giro con le mie galline, è qualcosa che non avrei potuto immaginare. Non avrei potuto immaginare di farne parte e tanto meno di essere un ‘grande cattivo’. È molto, molto eccitante.

Majors ha interpretato la variante multiversale di Kang il Conquistatore nel finale della prima stagione della serie TV Disney Plus Loki. Ora, è destinato a diventare l’antagonista chiave della saga ambientata nel Multiverso, interpretando Kang per in diversi film Marvel nei prossimi anni. Reciterà come il cattivo principale nel film del 2025, Avengers: The Kang Dynasty e in Avengers: Secret Wars l’anno successivo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vede nel cast anche la presenza di Paul Rudd nei panni di Scott Lang, Kathryn Newton nel ruolo di Cassandra Lang, Tony McCarthy nella parte di Humanoid, Evangeline Lilly come Hope van Dyne e il comico Bill Murray nei panni di Krylar. Majors si è preparato intensamente per il suo ruolo nel film, mettendo su 10 chili di muscoli puri in più per avere un aspetto più intimidatorio e simile a quello di un guerriero.

L’attore si è sottoposto a un duro allenamento non solo per il suo ruolo in Quantumania, ma anche per interpretare il ruolo di Anderson Dame nel film di boxe Creed 3.