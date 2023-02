Dopo aver visto al termine di Loki una delle diverse versioni di Nathaniel Richards, ossia Colui che Rimane, i fan del Marvel Cinematic Universe sono ora in trepidante attesa di scoprire come Jonathan Majors darà vita alla più temibili delle incarnazione del personaggio, Kang il Conquistatore. Due differenti personalità di un medesimo personaggio, sfida che richiede al suo interprete di cogliere sfumature differenti di Nathaniel Richards, tanto che in una recente intervista Jonathan Majors ha chiarato come Kang e Colui che Rimane sono profondamente diversi.

Per Jonathan Majors Colui che Rimane e Kang il Conquistatore sono due personaggi diversi nel MCU

Il Multiverso e il concetto di varianti ha già mostrato in Loki come la possibilità narrativa di presentare differenti versioni dei personaggi del Marvel Cinematic Universe si presti ad offrire agli sceneggiatori degli strumenti che siano al contempo affascinanti e pericolosi. La tentazione di giocare con il multiverso per realizzare dei momenti particolarmente attesi dai fan, come accaduto con Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, deve esser attentamente bilanciata dalla necessità di non vedere nelle infinite dimensioni un deus ex machina per offrire fantasiose spiegazioni per passaggi poco felici in termini di scrittura. Se questo pericolo si pone per i diversi personaggi coinvolti, quando si parla di Nathaniel Richards e della sua peculiare esistenza lungo l’intera storia dell’umanità questo discorso si complica, come ha vissuto sulla propria pelle Jonathan Majors.

Non una serie di versioni alternative di sé, ma una gamma di personaggi le cui imprese sono divenute parte integrante della sua esistenza, come è stato accennato anche nel discorso finale di Colui che Rimane in Loki. Proprio nella distinzione tra questa identità di Nathaniel Richards, intente a preservare la Sacra Linea Temporale, e Kang il Conquistatore, che vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si è dovuto fare un attento lavoro di caratterizzazione dei due personaggi. Per Jonathan Majors era importante che Kang il Conquistatore e Colui che Rimane fossero diversi, negli intenti e nella caratterizzazione della loro personalità, come ha svelato in un’intervista con Total Films:

Sono davvero radicale nell’esprimersi in merito, perché dico che Colui che Rimane è Colui che Rimane, non lo chiamo nemmeno Kang. Potrebbe essere o meno una variante di Kang, nella mia mente lascio aperta la possibilità che Kang il Conquistatore sia una variante di Colui che Rimane. Per me deve essere un discorso chiaro, ma è anche evidente che non ci sono similitudini tra i due ruoli. Ho interpretato Kang in un secondo momento, e non ho nemmeno guardato a Colui che Rimane come un modello per Kang. E lo ho fatto appositamente

Questa presa di posizione di Majors lascia ben sperare per l’esordio del nuovo villain della Multiverse Saga, ma è anche una ulteriore chiave di lettura in merito a cosa possiamo aspettarci dal futuro del franchise, soprattutto in relazione alla story line di Kang. Per sua natura, Nathaniel Richards si è presentato sotto diverse identità nel Marvel Universe fumettistico, e la sua presenza ora nel Marvel Cinematic Universe si appresta a essere uno dei punti salienti del franchise. Ripensando a come uno dei futuri titoli della Multiverse Saga sia proprio Kang Dinasty, film che coinvolgerà gli Avengers, viene da chiedersi quali altre versioni del personaggio dovrà interpretare Majors e come queste diverse personalità impegneranno l’attore.

L’offerta di Disney+