Fate largo, è arrivato Jonna e i Mostri Impossibili 2: il prosieguo della serie a fumetti firmata da Chris e Laura Samnee e pubblicata da saldaPress nella collana Yaù! per lettori di tutte le età. In una terra dove vivono mostri enormi e improbabili, due giovanissime sorelle portano avanti la loro ricerca del padre scomparso. Tuttavia la minore delle due, Jonna, potrebbe farsi largo senza battere ciglio tra le gigantesche creature fameliche che adesso popolano il mondo, sbaragliandole a suon di pugni. O forse potrebbe nascondere una natura diversa da quella che abbiamo conosciuto finora? C’è sicuramente sotto qualcosa, in questo nuovo numero di Jonna e i Mostri Impossibili ed è di sicuro molto interessante scoprire di cosa si tratta.

Jonna, forza della natura

Con la promessa di poter trovare rifugio in una città, dove potrebbe trovarsi anche il loro papà, Jonna e la sorella maggiore Rainbow raggiungono un insediamento umano. Le due bambine non sanno però che, oltre ai mostri impossibili che adesso fanno tremare la Terra e la rendono un luogo inospitale, anche gli umani loro simili rappresentano un pericolo per due ragazzine sole come loro. Per fortuna Jonna è fortissima: una vera forza della natura che con la sua immensa energia può rendere più sicuro il loro viaggio alla ricerca del padre scomparso. Lei e Rainbow sono disposte a cercarlo in ogni angolo di questo pianeta ormai selvaggio, persino tra le caverne. Ma si sa, le profondità della terra nascondono sempre qualche pericolo o, addirittura, segreti incredibili…

Prosegue così l’avventuroso viaggio di Jonna e Rainbow ideato da Chris Samnee e la moglie Laura nella saga Jonna e i Mostri Impossibili, continuando sulla linea tracciata fin dal primo numero con una scrittura che nel giornalismo d’oltreoceano verrebbe definita action-packed. Jonna e i Mostri Impossibili 2 non perde lo smalto e risulta ancora una volta frenetico e ricco di una spensierata energia che rende questo fumetto adatto a tutte le età. Dai combattimenti ai viaggi attraverso foreste sconfinate, il fumetto di Chris e Laura Samnee trova sempre il modo di coinvolgere i lettori con un ritmo sostenuto e un’azione fatta di gioiosa vitalità, nonostante i sottaciuti elementi drammatici e l’ambientazione post-apocalittica.

È Jonna la forza della natura che incalza la lettura, tavola dopo tavola di cazzotti e corse a perdifiato, ma il viaggio in queste lande selvagge non potrebbe essere lo stesso per lei senza la sorella Rainbow. Più riflessiva e per questo capace di escogitare piani di fuga più razionali e astuti, Rainbow è la sorella maggiore per antonomasia. Perché se è vero che a volte i bambini sembrano essere fatti di gomma e sprizzano un’energia incontrollata, c’è sempre bisogno di qualcuno che sia lì a salvarli da chi intende farli cadere nei loro inganni, a controllare che non si smarriscano o soltanto essere presenti per fornire loro vicinanza e calore. Per questo Jonna e i Mostri Impossibili 2 è sempre un’emozionante storia che parla di famiglia e affetti, ma soprattutto dell’amore fraterno nonostante le reciproche differenze e divergenze d’opinione. Un fumetto, insomma, che insegna la comunanza e la fraternità e che scalda il cuore (e se state pensando di farlo leggere ai vostri bambini per farli smettere di bisticciare, la risposta è: sì).

Jonna e i Mostri Impossibili 2: la scuola asiatica

Le suggestioni delle più belle storie asiatiche fanno da modello per Jonna e i Mostri Impossibili 2, come d’altra parte avevamo visto fin dal primo numero. Le atmosfere, le ambientazioni, i personaggi: tutto è permeato da fortissime vibes che richiamano Conan, Il Ragazzo del Futuro di Hayao Miyazaki o i primissimi Dragon Ball di Akira Toriyama, con un piccolo Son Goku a sbalordire con la sua forza sovrumana (nascondendo, inconsapevolmente, più di un segreto sulle sue origini). In questo volume, però, l’intento è forse quello di stupire ancora di più con le mosse di Jonna e i suoi combattimenti contro veri e propri kaiju alti come palazzi, dando prova, più che nel primo, della forza incommensurabile di questa strana e buffa bambina. Jonna e i Mostri Impossibili 2 potrebbe essere considerato realmente un fumetto asiatico in stile occidentale, con la firma inconfondibile di Chris Samnee su illustrazioni cartoon che non avrebbero difficoltà a trovare posto in un’animazione stile Cartoon Network. Un’idea che non troviamo così irrealizzabile, soprattutto alla luce dell’avventurosità mista a delicatezza che Laura Samnee imprime a una narrazione adatta ai più giovani.

Rimangono salde anche le bellissime colorazioni di Matt Wilson, che mescola tonalità pastello a colori più saturi nello spettro dei magenta e dei viola, comunicando azione appassionata e calore umano. Un’avventura frenetica, energica e piena di vitalità fino in fondo, anche nelle illustrazioni e i colori. Che dire: saldaPress ha davvero fatto un’ottima scelta nell’inserire Jonna e i Mostri Impossibili all’interno del catalogo Yaù! e questo secondo volume ne è una conferma: un’ulteriore prova di quanto la saga di Chris e Laura Samnee sia perfetta per le fasce d’età più giovani e un’occasione per gli adulti di tornare a provare stupore.