Joonas Suotamo sarà protagonista nella prima giornata di Lucca Comics & Games 2019

Il 30 Ottobre 2019 si apriranno i cancelli della manifestazione italiana più attesa dell’anno: Lucca Comics & Games. Quest’anno, nella giornata di apertura, è previsto un grande evento targato Disney, l’attore finlandese Joonas Suotamo, interprete di Chewbacca, sarà presente in fiera. Questo evento avverrà in vista dell’uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker che avverrà nelle sale italiane il 18 Dicembre 2019.

Tratta da Vanity Fair

Mercoledì 30 settembre Joonas Suotamo sarà presente dalle ore 12:00 presso il cinema Astra dove terrà una masterclass in vista dell’evento di Dicembre prossimo: l’uscita nelle sale italiane di Star Wars: The Rise of Skywalker. Classe 1986, Joonas Suotamo è stato, prima di diventare attore, un cestista, dall’alto dei suoi 211 centimetri è l’interprete perfetto per Chewbacca, personaggio dalla fisicità imponente, proprio come Suotamo.

Star Wars: The Rise of Skywalker nasce dall’unione di Lucasfilm e il regista J.J. Abrams ed è l’ultimo capitolo della trilogia che vede protagonisti Rey e Kylo Ren e sarà l’ultimo episodio della saga legata agli Skywalker dove, probabilmente, nasceranno nuove leggende e nuovi filoni narrativi.

Tratta da Vanity Fair

Il cast del film comprende Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams.

Scritto da J.J. Abrams e Chris Terrio, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.