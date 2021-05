Jorge Jimenez (Batman, Justice League) disegna My Hero Academia

L’artista della DC Comics Jorge Jimenez, autore di Batman e di Justice League, ha deciso di rendere omaggio agli eroi del mondo di My Hero Academia di Kohei Horikoshi, con un epico disegno, una sua personale interpretazione di Midoriya e Lemillion, che verrà utilizzato come variant cover del volume 30 del manga di My Hero Academia pubblicato dalla casa editrice francese Ki-oon éditions. La notizia è stata pubblicata sull’account personale di Twitter dell’artista.

Diamo un’occhiata più da vicino a questa bellissima variant cover:

Se tutti ormai conosciamo Izuku Midorya, forse Lemillion rimane ancora un personaggio in ombra, nonostante abbia avuto un ruolo essenziale nella quarta stagione dell’anime di My Hero Academia. Lemillion, ovvero Mirio Togata, è lo studente di Sir Nighteye in possesso di un Quirk che gli permette di diventare intangibile. Ha un carattere sempre gioviale e un sorriso stampato in volto e forse è per questo che al primo impatto non lo si prende sul serio. In realtà Mirio, fin da giovane, si è sottoposto a duri allenamenti diventando così uno degli studenti più potenti della UA Academy e, nel corso della quarta stagione, ha dimostrato a tutti egli effetti di avere le carte in regola per diventare uno dei Pro Hero migliori di tutti i tempi.

My Hero Academia: manga, anime e film

Il manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) è uno shōnen scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics con 27 volumi usciti fino ad ora:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita. Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

Alla serie principale si collega lo spin-off My Hero Academia: Vigilantes, sempre pubblicato da Edizioni Star Comics.

Il manga ha ispirato un anime, composto da cinque stagioni, l’ultima delle quali è tutt’ora in corso, trasmessa in simulcast con il Giappone su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni di My Hero Academia sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID.

Alle serie anime si collegano anche due film: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Il terzo film del franchise, My Hero Academia: World Heroes’ Mission uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il 6 agosto 2021. My Hero Academia: World Heroes’ Mission racconterà una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga). Kohei Horikoshi è coinvolto nella supervisione della storia e nella realizzazione del character design originale.

