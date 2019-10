Joseph Mawle entra nel cast della serie tv de Il Signore degli Anelli

Joseph Mawle è stato scelto per interpretare il ruolo del cattivo principale nella serie tv Amazon de Il Signore degli Anelli.

Sembra che la serie tv de Il Signore degli Anelli, prodotta da Amazon Prime Video, abbia trovato nell’attore britannico Joseph Mawle il proprio cattivo. A riportare per primo la notizia è stato il sito deadline (link alla notizia).

Joseph Mawle, conosciuto principalmente per il ruolo di Benjen Stark in Game of Thrones, va così ad aggiungersi ai primi nomi del cast di questa serie evento. Nonostante la pagina IMDB dell’attore sia stata già aggiornata, annoverando il suo coinvolgimento nella serie, al momento Amazon non ha commentato la notizia.

Secondo Deadline, Mawle dovrebbe interpretare un personaggio di nome Oren e che il suo ruolo dovrebbe contrapporsi a quello dei protagonisti Beldor, interpretato da Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch) e Tyra, interpretata da Markella Kavenagh, attrice australiana alle prese con il suo primo ruolo internazionale.

La serie tv, che attualmente risulta in pre produzione, pur essendo basata sulle opere di J.R.R. Tolkien non adatterà per la tv alcuna di queste, ma si occuperà di raccontare una storia originale ambientata nella Terra di Mezzo durante la Seconda Era, ben prima degli eventi narrati da Lo Hobbit e La trilogia del Il Sinore degli Anelli. Per quelli tra voi che fossero meno avvezzi alla mitologia tolkeniana, la Seconda Era è un periodo in cui sono avvenuti diversi eventi importanti, che coinvolgono sia Sauron e che gli Anelli del Potere.

La serie Tv basata sulle opere di Tolkien vedrà un team di talentuosi scrittori e consulenti coinvolti nella scrittura della serie. Tra questi possiamo annoverare, tra gli altri, Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) e Justin Doble (Stranger Things). Per presentare questo incredibile gruppo di professionisti Amazon ha pensato di realizzare questo breve trailer.

Le riprese della serie dovrebbero partire durante il 2020 e si terranno in Nuova Zelanda, nazione ormai universalmente associata alla Terra di Mezzo.