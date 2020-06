Josh Gad e il futuro di Frozen

In una recente intervista con il sito PopCulture.com Josh Gad, la voce americana di Olaf, si è espresso circa una sterilizzazione del franchise di Frozen e la realizzazione di un terzo sequel dedicato ad Elsa e Anna. L’intervista integrale in inglese può essere letta a questo link.

L’eventualità dell’annuncio di Frozen 3 per Gad sarebbe davvero una notizia fantastica. Il mondo e gli Stati Uniti stanno affrontando un periodo di crisi davvero duro e una notizia simile sarebbe in grado di portare uno spiraglio di luce in questi tempi difficili. Nonostante questo l’attore ha sinceramente ammesso che al momento non ha idea se un terzo film sia effettivamente in lavorazione.

Gad ha spiegato che Frozen 2 è stato messo in produzione nel momento in cui il film aveva una ragione di esistere in termini di trama e personaggi e che per via di questo motivo si dice scettico circa il terzo capitolo.

Recentemente Disney ha coinvolto nuovamente Gad nei panni del simpatico pupazzo di neve con la serie At Home with Olaf, una raccolta di corti dal tono leggero e spensietato, in cui il protagonista affronta situazioni disparate, con lo scopo di rallegrare gli spettatori durante le prime fasi della quarantena. Vestire nuovamente i panni di questo personaggio però non significa che Disney sia intenzionata a realizzare una serie spinoff a lui dedicata. Per Gad Olaf è parte di Frozen, ma non separarlo dal resto del cast sarebbe rischioso e il risultato finale potrebbe non essere all’altezza delle aspettative. L’attore ha poi aggiunto che invece si sentirebbe a suo agio all’idea di una serie in cui Olaf riassume altri film, replicando una delle scene più spassose di Frozen 2.

Al di là del ruolo del pupazzo di neve di Frozen, l’attore ha fatto parlare di sé in questo periodo grazie ad una serie di live su Zoom in cui ha riunito i cast di film culto come I Goonies, Il Signore degli Anelli, Splash: una sirena a Manhattan e Ritorno al Futuro.