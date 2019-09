Joss Whedon al lavoro sul rilancio degli X-Men nel MCU?

X-Men ed MCU: secondo gli ultimi rumor sarà Joss Whedon (The Avengers, Justice League) a dirigere il prossimo film sugli X-Men nel Marvel Cinematic Universe

Qualche novità sull’arrivo degli X-Men nell’MCU. Dopo la fusione tra Fox e Disney vedremo, come confermato da Kevin Feige durante il Comic-Con di San Diego, gli X-Men entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Come da buona tradizione Marvel, è stato rivelato davvero ben poco riguardo a questo progetto, quasi nulla a dire il vero, ma le congetture su chi possa essere il nuovo regista degli X-Men in questo nuovo universo Marvel sono davvero tante e coinvolgono non poco i fan.

Secondo i rumor riportati da Cosmic Book News (potete trovare l’articolo completo a questo link) a dirigere il prossimo film sugli X-Men nel Marvel Cinematic Universe sarà proprio Joss Whedon, che avevamo già visto dirigere The Avengers e Justice League.

Inoltre, altri rumor vorrebbero alcuni mutanti già introdotti nel prossimo film su Doctor Strange, così da avere delle anticipazioni del film sugli X-Men. Joss Whedon, come sappiamo, non è nuovo nel mondo della Marvel. Oltre ad aver diretto The Avengers e The Avengers Age of Ultron, è stato anche produttore esecutivo di Agent of S.H.I.E.L.D. e ha inoltre scritto alcune storie a fumetti proprio per Marvel Comics: Gli Stupefacenti X-Men e Runaways.

Sicuramente non c’è nulla di certo, ma le carte che può giocarsi Whedon per ottenere la regia del prossimo film sui mutanti, sono davvero tante. Ricordiamo, però, che effettivamente non c’è nessuna data d’uscita del film e soprattutto Feige non ha rivelato nessun piano e nessun dettaglio. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro e se vedremo, effettivamente, qualcosa nel prossimo film del Doctor Strange, così da confermare almeno qualche rumor, in attesa di capire se Joss Whedon sia davvero il miglio candidato alla regia del prossimo film sui mutanti.