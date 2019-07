Ju-On: la serie TV di The Grudge in arrivo su Netflix

Ju-On, la saga horror giapponese che ispirò The Grudge, torna con una serie TV targata Netflix nel 2020.

Netflix continua ad investire sull’horror e sui prodotti asiatici, dopo il successo di Kingdom drama a tema zombie sullo sfondo storico coreano, il colosso streaming californiano si reca in Giappone per l’adattamento televisivo di una saga dell’orrore molto amata, Ju-On, conosciuta da noi grazie al suo remake statunitense, The Grudge.

Nel film uscito nelle sale cinematografiche nel 2004, si raccontava di una piccola città situata nella periferia di Tokyo posseduta da forze oscuri volte ad uccidere chiunque vi metta piede, trasmettendosi come una sorta di “virus” del terrore. Karen (Sarah Michelle Gellar), temporaneamente in Giappone per uno scambio culturale, ignara degli avvenimenti avvenuti nella casa, accetta il ruolo di infermiera di un’anziana signora americana residente al suo interno che vegeta in uno stato catatonico, finendo ben presto vittima del terrore che aleggia nell’abitazione.

Il film è un remake di Jo-On: Rancore, pellicola di Takashi Shimizu. E a breve sarà al centro di un nuovo remake americano diretto da Nicolas Pesce che aveva promesso un approccio differente dalla precedente versione made in USA: “Il mio film avrà un approccio più realistico ed incentrato sui personaggi, il pubblico di oggi vuole un horror diverso, più intelligente e contemporaneo.”

Riguardo alla serie TV, Netflix si sa che la regia della prima stagione sarà affidata a Sho Miyake (Wild Tour, Kimi no Tori Wa Utaeru, Misshi to Bannin) ed avrà a sua volta un approccio realistico: “Ciò che in Giappone ha reso terrificante la saga cinematografica di Ju-on, è che si basi su una serie di terribili eventi concatenati realmente accaduti in Giappone nel corso di quarant’anni, e la verità che si cela dietro quest’ultimi è ancora più spaventosa”, segno che lo show proverà a mediare tra quanto fatto nei film originali e quanto riportato dalla cronaca di quegli anni.

La prima stagione di Ju-On verrà distribuita su Netflix nel corso del 2020.