Judgement Day con The Hunt of X coinvolgerà X-Force, Deadpol e Kraven. Il maxievento di Marvel Comics che metterà in contatto mutanti, Eterni e Avengers non sembra limitarsi ai grandi team della Casa delle Idee, ma come da tradizione grazie a una serie di pubblicazioni tie-in amplierà il parterre di personaggi presenti. Secondo quanto rivelato recentemente da Newsrama, a partire da X-Force #30, infatti, Benjamin Percy e Robert Gills daranno vita allo storyarc di The Hunt of X, mettendo a stretto contatto il mondo mutante con Deadpool e il predatore per eccellenza del Marvel Universe, Kraven il Cacciatore.

Judgement Day: Marvel annuncia The Hunt of X e Death to Mutants

A presentare questo evento è stato lo stesso Percy, che ne ha parlato con Newsarama:

“Sin dall’alba di Krakoa, i mutanti hanno affrontato molte minacce: assassini, rivali politici, infezioni telefloroniche, mostri marini, guerre interdimensionali, combinaguai che viaggiano nel tempo. Ma in ogni occasione, c’è sempre stata la sensazione che se la potessero comunque cavare. Forse Moira può resettare la linea temporale o forse la morte può essere vinta tramite i protocolli di resurrezione. MA ora, con Judgemente Day, abbiamo davanti una nuova, incredibile crisi. Una crisi di livello estinizione, non solo per i mutanti, ma per l’intera umanità. È sempre divertente poter giocare con simili situazioni, ad alto tasso di spettacolarità. Ancora di più se il mio cattivo preferito, Kraven il cacciatore, viene coinvolto. E X-Force si troverà a dovere affrontare qualcosa di mai visto prima”

Altro tie-in sarà Death to Mutants, una miniserie in tre numeri affidato a Kieron Gillen e Guiu Vilanova. Parlando con ComicBook.com, Gillen ha spiegato cosa possiamo aspettarci da questa mini:

“Che titolo poco amichevole, vero? Immaginate quando possa suonare brutto quando questo messaggio arriva dalle labbra di coloro che per lungo tempo hai considerato amici. Death to Mutants sarà basata su come la Società Eterna stia agendo per distruggere i fiori mutanti di Krakoa, mentre gli Eterni cercano di capire come reagire a tutto questo”