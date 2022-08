Mediante l’industry panel del Crunchyroll Expo 2022, tenutosi nel corso degli ultimi giorni, apprendiamo che Jujutsu Kaisen 0, il film animato ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami e prequel della prima fortunata serie animata del 2020, arriverà presto su Crunchyroll e sarà possibile guardarlo dovunque e quando si desideri.

Jujutsu Kaisen 0 arriverà presto su Crunchyroll: ecco la data

Il film, fra l’altro distribuito da Crunchyroll in collaborazione con Nexo Digital per la proiezione italiana al cinema (giugno 2022), arriverà su Crunchyroll dal 21 settembre 2022.

Il film animato si è rivelato un vero e proprio campione di incassi poiché, secondo uno dei report più recenti e pubblicato nel nostro precedente articolo, ha superato Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time guadagnando 13,5 miliardi di yen (circa 105,3 milioni di dollari), da quando è uscito in Giappone il 24 dicembre, diventando quindi il 15° film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone. Numeri alla mano, Jujutsu Kaisen 0 ha superato anche Frozen 2.

Sebbene il lungometraggio animato sia realizzato dopo la prima stagione animata a cura di Studio MAPPA (da ottobre 2020 a marzo 2021, disponibile in Italia su Crunchyroll), le vicende sono antecedenti alla storia principale attualmente in corso. Si tratta dell’adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020 (invitiamo ad acquistarlo qui su Amazon).

Continuate qui a leggere tutto ciò che c’è da sapere sul film animato. Inoltre, ecco una sinossi:

Yuta Okkotsu è un nevrotico studente di scuola superiore che soffre di un complicato problema: la sua amica di infanzia Rika si è trasformata in una maledizione che non lo lascia solo. Poichè Rika non rientra nella categoria ordinaria di essere maledetto, la situazione sinistra viene presa a cuore da Satoru Gojo, un insegnatane all’istituto superiore di arti occulte. Gojo convince Yuta ad iscrivervi, ma avrà tempo a sufficienza per confrontare la minaccia che gli dà caccia.

Per quanto riguarda la produzione del film, lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Sunghoo Park (The God of High School) è il regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) è lo sceneggiatore delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu). Il mangaka Gege Akutami ha supervisionato la produzione.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 20 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 14 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll e dal 26 luglio ha avuto inizio la proiezione doppiata in italiano. Il sequel dell’anime si realizza con il film animato di Jujutus Kaisen 0 (in arrivo il 21 settembre su Crunchyroll dopo l’uscita nei cinema italiani a giugno 2022) che adatta gli eventi precedenti al manga originale sempre ideati da Gege Akutami. È altresì in produzione la Stagione 2 dell’anime sempre dallo studio di animazione MAPPA.