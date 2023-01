Qualche mese fa abbiamo recensito le prime quattro figure tratte da Jujutsu Kaisen, con i protagonisti Yuji Itadori, Satoru Gojo, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki. Adesso a distanza di qualche mese sono arrivate finalmente in redazione le nuove SH Figuarts di Bandai e Tamashii Nations dedicate a Jujutsu Kaisen 0..

Jujutsu Kaisen 0

Jujutsu Kaisen 0 (Zero), è il prequel ufficiale del manga shonen dark action del momento. La storia è ambientata due anni prima degli eventi del manga principale. Il protagonista è Yuta Okkotsu, un adolescente dal carattere triste e insicuro, rimasto vittima di una terribile maledizione che ha colpito la sua amica d’infanzia Rika. La bambina dopo essere rimasta vittima in un brutto incidente stradale, si è trasformata in un essere deforme, legandosi perennemente a Yuta, manifestandosi tutte le volte che il ragazzo viene minacciato. Saturo Gojo, riesce a convincere Yuta a iscriversi alla scuola per stregoni di Tokyo, promettendogli di rompere la maledizione tra i due.

Jujutsu Kaisen 0 SH Figuarts

Packaging e Blister

Dal punto di vista della scatola ci troviamo di fronte a due confezioni di cartoncino di pari dimensioni che differiscono solamente nella parte grafica e nel contenuto interno. Nel frontespizio troviamo una porzione di scatola trasparente che ci permette di sbirciare una parte del contenuto, mentre sul retro come da prassi abbiamo le classiche foto ufficiali, mostrandoci alcune pose che potremmo far assumere alle due figure.

Il Blister che troviamo all’interno del box è realizzato in plastica trasparente, ed è soltanto uno per personaggio che andiamo ora a esaminare nel dettaglio:

Blister di Satoru Gojo



La figure di Satoru Gojo

Tre visi alternativi

Diverse mani intercambiabili

Una sfera rossa di energia

Blister di Yuta Okkotsu



La figure di Yuta Okkotsu

Tre visi alternativi

Un megafono

Tre coppie di mani

Una katana

Una borsa per la katana da tenere in mano

Una borsa per la katana da appendere alla spalla

Struttura e dettagli

Le due figure sono vendute separatamente, ma sono state concepite con l’intento di essere esposte in coppia. I due personaggi sono realizzati completamente in plastica e sono dotate di articolazioni ed espressioni facciali di ultima generazione, in modo tale da poter ricreare pose incredibilmente realistiche e ricreare le vostre scene preferite del film. Dal punto di vista della colorazione la figure di Yuta è quella maggiormente curata, mentre per quanto riguarda le parti di ricambio, entrambe le figure possono soddisfare in più fronti: le espressioni facciali sono davvero superlative risultando congrue con i personaggi dal quale prende ispirazione. Come posabilità ne esce vincente Yota in quanto il corpo di Gojo nella parte finale del busto è un pò limitato a causa della lunghezza della divisa (anche se realizzato in gomma morbida), facendolo risultare un pò instabile. Entrambi risultano molto solidi al tatto e ben bilanciati in termini di peso. Infatti, durante la nostra sessione fotografica abbiamo riscontrato un’eccellente stabilità nelle pose statiche frontali. Sotto quest’aspetto, sia Gojo che Yota possono essere paragonati ai personaggi della linea principale di Itadori, Fushiguro e altri ancora.

Conclusioni

Satoru Gojo e Yota Okkotsu sono ben realizzati e le giunture permettono un’ampia varietà di pose, anche se non sono esenti da qualche piccola imperfezione da stampo, ma nulla di relativamente grave. Questo duo di personaggi aprono la strada per una nuova linea Jujutsu Kaisen 0 SH Figuarts, ma possono essere benissimo esposte accanto alla linea principale visto che la scala è praticamente la stessa.

Satoru Gojo è ancora reperibile a un prezzo indicativo di 64.90 euro, mentre Yota Okkotsu arriverà nei negozi prossimamente distribuiti in Italia come sempre da Cosmic Group al prezzo di 64.90 Euro.

