Jujutsu Kaisen 149: nuovi aggiornamenti su Maki

Vi avevamo già parlato degli sviluppi della vicenda che vede come protagonista Maki, ma Jujutsu Kaisen 149 continua a mostrarci le sorti di questo personaggio.

Con l’inizio del Culling Game che si avvicina sempre più, Yuji Itadori e il suo piccolo gruppo hanno iniziato a prepararsi a dovere. Il capitolo precedente della serie ha visto Maki Zenin dirigersi al deposito di armi della sua famiglia, ma ha incontrato solo problemi a causa dell’opposizione di sua madre e suo padre.

Jujutsu Kaisen 149: le novità per Maki

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 149.

Nel finale del capitolo precedente Maki Zenin è stata ferita gravemente da suo padre. Inoltre, per via del sacrificio di Mai e della loro natura di gemelle, che unisce i loro poteri, Maki finisce per ottenere un enorme potenziamento, avendo ora accesso a un’energia maledetta tutta sua. Adesso è una combattente completa.

Jujutsu Kaisen 149 inizia con Maki e Mai vicinissime alla morte mentre loro padre le ha lasciate in una stanza piena di spiriti maledetti (che la famiglia Zenin usava per addestrarsi) affinché le uccidano. Piuttosto che lasciare che ciò accada, Mai si sacrifica per salvare sua sorella. Usando la sua tecnica maledetta per creare un oggetto finale, una spada per Maki, Mai rivela che, come gemelle, lei e sua sorella sono le due facce della stessa medaglia.

Mai crede che con il suo sacrificio Maki possa diventare la combattente che ha sempre desiderato essere. Dopo questo, viene confermato che Maki ora ha una propria energia maledetta perché non ha più bisogno dei suoi occhiali per vedere le minacce intorno a lei. Così, si libera rapidamente degli spiriti e suo padre conferma che l’aura di Maki è molto più forte.

Riesce persino ad uccidere suo padre con un solo colpo, mostrando un enorme potenziamento di forza e velocità rispetto al passato.

Il manga di Jujutsu Kaisen è giunto al volumetto numero 8 qui da noi in Italia, dove è distribuito da Planet Manga. Potete acquistarlo qui su Amazon. Per quanto riguarda invece l’anime di Jujutsu Kaisen, potete trovare tutte le puntate della prima stagione qui su Crunchyroll, dove potrete gustarvele in modo del tutto legale e gratuito.