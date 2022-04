I portali ufficiali social di Jujutsu Kaisen, il manga scritto e disegnato da Gege Akutami ed edito in Italia per Planet Manga, comunicano di aver rilevato un errore all’interno del più recente capitolo 181 (pubblicato all’interno del numero 20 di Weekly Shonen Jump), e di averlo sottoposto a correzione.

Attualmente immerso nell’arco narrativo Culling Game, Yuta Okkutsu sta affrontando alcuni degli avversari più potenti e il protagonista di Jujutsu Kaisen 0 avrebbe dovuto possedere 190 punti, ma Akutami-sensei, erroneamente, gliene ha imputati 200.

Il dettaglio dei punti è fondamentale considerando quanto possa influenzare il gioco. Yuta, infatti, ne ha conquistati tanti da quando si è unito all’evento e Ryo Ishigori ha concesso i suoi dopo essere stato battuto dal primo.

L’autore Akutami ha commentato con le seguenti parole la svista:

Mi sono esaltato un po’ nel dare 200 punti ad Okkotsu, non rispettando così le regole. Che svista enorme. Mi scuso per aver fatto questo errore.

La tavola incriminata sarà sicuramente rivista e modificata in occasione della pubblicazione in volume. Potete leggere il capitolo in questione cliccando qui direzione sito web ufficiale di MANGA Plus.

A proposito di Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 19 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 12 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll.