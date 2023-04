La tanto attesa stagione 2 del popolare anime Jujutsu Kaisen, secondo quanto riportato e riferito dal doppiatore della serie Junya Enoki, porterà ai fan del franchise l’arco temporale dedicato all’incidente di Shibuya.

L’arco dell’incidente di Shibuya porterà battaglie epiche in Jujutsu Kaisen 2

L’arco dell’incidente di Shibuya, che a quanto emerso verrà portato nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, è sicuramente un momento cruciale della serie. Esso vede gli stregoni del Jujutsu confrontarsi con gli spiriti maledetti in una feroce battaglia per il destino di Tokyo. L’arco è noto per le sue battaglie epiche e le trame intriganti, con molti fan che lo considerano il momento clou della serie manga.

A dirlo è appunto Junya Enoki, che ritiene che la seconda stagione di Jujutsu Kaisen non porterà ai fan soltanto gli archi narrativi di Hidden Inventory e Premature Death, ma si addentrerà anche nell’arco dell’incidente di Shibuya, specificando che questi saranno molto interessanti e pieni di battaglie. I presupposti sembrano quindi ottimi, con la speranza che questa nuova seconda stagione sia destinata a continuare la tendenza positiva della prima, con i suoi personaggi accattivanti, l’animazione mozzafiato e le trame avvincenti

L’iconico manga e la nascita dell’anime

Basato sull’omonima serie manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen segue la storia di Yuji Itadori, uno studente liceale che viene improvvisamente catapultato nel mondo degli stregoni del Jujutsu dopo essere diventato l’ospite dello spirito maledetto Ryomen Sukuna. La serie è diventata rapidamente uno degli spettacoli più popolari del genere dopo la sua prima del 2020, con critici e fan che hanno elogiato Jujutsu Kaisen per la sua animazione stellare, la cinematografia coinvolgente e gli affascinanti personaggi femminili.

Attualmente, la premiere della seconda stagione è prevista per il 6 luglio, e siamo certi sarà sicuramente un must-watch per tutti i fan del genere. Nella sua attesa, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare il manga che ha dato il via a tutto!