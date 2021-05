Jujutsu Kaisen: gli occhiali ispirati a quelli di Gojo e Nanami

Kento Nanami e Satoru Gojō, personaggi del manga di Jujutsu Kaisen scritto e illustrato da Gege Akutami e pubblicato in Italia dalla casa editrice Planet Manga, hanno ispirato una linea di occhiali da sole basati proprio su quelli che indossano nella serie. Bandai Fashion Collection vende gli occhiali insieme alla loro custodia decorata con il badge dell’Istituto delle Arti Occulte di Tokyo e un panno per la pulizia con l’immagine del rispettivo personaggio!

Questi gli occhiali di Satoru Gojō:

Ecco gli occhiali dedicati a Kento Nanami:

Questa invece è la custodia, uguale per tutti e due i modelli:

Gli articoli possono essere ordinati attraverso il sito web di Bandai Fashion Collection fino al 13 giugno. Costano 14.850 yen (112,43 euro) ciascuno, e la spedizione è prevista per ottobre.

Jujutsu Kaisen: manga, anime e film

Il manga di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight di Gege Akutami, è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankōbon. Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga che ne descrive così la trama:

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Planet Manga ha pubblicato anche il volume prequel della serie principale intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte che racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Jujutsu Kaisen 0 – Il Film adatterà, come lascia intendere il titolo, proprio il prequel.

Per quanto riguarda la serie anime si è conclusa quest’anno ed è stata subito seguita dall’annuncio di una seconda stagione, anche se non sappiamo ancora nulla a tal proposito.

La prima stagione è stata realizzata dallo Studio Mappa (Terror in Resonance) e dallo staff composto da: Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design e il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

Se volete anche voi immergervi in questo fantasy dalle tinte oscure acquistate il primo volume del manga disponibile su Amazon!