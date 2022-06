Direttamente da uno dei manga più in voga del momento Jujutsu Kaisen, arrivano tre proposte da parte dell’azienda Giapponese Tamashii Nations per la loro linea Figuarts Zero. Le prime cinque figure ad essere state annunciate riguardano proprio il protagonista Jujutsu Kaisen: Yuji Itadori, Sakuna, Gojo Satoru, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki. La linea Figuarts Zero il cui nome significa zero articolazioni ha come protagonisti i personaggi legati al mondo dell’animazione giapponese come Demon Slayer, Naruto, One Piece e Dragon Ball Z.

Aggiornamento 06/06/2022



Megumi Fushiguro

Megumi Fushiguro è già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 89.90 Euro, con l’uscita Italiana prevista per Dicembre 2022 circa.



Nobara Kugisaki

Nobara Kugisaki è già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 69.90 Euro, con l’uscita Italiana prevista per Gennaio 2023 circa.

Gojo Satoru

Il potente stregone viene rappresentato mentre esegue il Kyoshiki Murasaki (Hollow Technique Purple), una delle sue tecniche più distruttive come ci viene mostrato in una delle scene dell’anime. I bellissimi effetti violacei della Stregoneria sono riprodotti tramite l’uso di PVC semi-trasparente, per un impatto visivo davvero straordinario.



Gojo Satoru è già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 69.90 Euro, con l’uscita Italiana prevista per Settembre 2022 circa.

Yuji Itadori

Il giovane stregone è ritratto in una posa dinamica ed esplosiva mentre esegue la potente tecnica “Black Flash” circondato da effetti che ricreano questa particolare colorazione rosso/nera. La figure avrà un’altezza di 19 cm circa.

Sakuna

Il personaggio è raffigurato seduto in un trono d’ossa, in una posa rilassata che riflette il suo tipico carattere arrogante. Oltre alla statica, sarà disponibile un volto alternativo e braccio destro intercambiabile per modificare la posa del personaggio, come visibile nella galleria fotografica qui sopra. La figure avrà un’altezza di circa 13 cm.

Jujutsu kaisen è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami a partire da marzo 2018 in Giappone. La storia ha come protagonista Yooji Itadori, un ragazzo comune che si unisce al club sull’occulto per evitare di entrare nella squadra di atletica. Un giorno per salvare un suo amico da una maledizione, andrà incontro a un destino sconvolgente, ingoierà il dito dello Spettro Bifronte essendo così posseduto da una maledizione nota come Ryomen Sukuna. Il ragazzo diventa tutt’uno con il demone e sotto la guida di Satoru Gojō (il più potente degli stregoni) entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, un’organizzazione che combatte le Maledizioni.

Yugi Itadori e Sakuna sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) e il prezzo è di 69.99 Euro a personaggio, con l’uscita Italiana prevista per Maggio 2022 per Itadori e Luglio 2022 per Sakuna.

Se questo articolo ti è piaciuto non perderti il manga in Italiano di Jujutsu Kaisen distribuito da Panini Comics. Puoi trovarli comodamente a questo link.