Jujutsu Kaisen: Planet Manga annuncia la Fashion Variant del volume 1

Come vi avevamo detto il franchise di Jujutsu Kaisen era stato protagonista di una collaborazione con UNIQLO, e insieme avevano dato vita a una nuova linea di abbigliamento, chiamata Jujutsu Kaisen x UNIQLO. Ora, la Planet Manga che pubblica in Italia il manga di Jujutsu Kaisen e del suo prequel, intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte scritti e disegnati da Gege Akutami, ha annunciato che dal 4 agosto sarà disponibile solo ed esclusivamente sul loro sito panini.it una speciale Fashion Variant dallo splendido effetto metallo del primo volume di Jujutsu Kaisen proprio ispirata a una di quelle magliette della collezione!

Jujutsu Kaisen Fashion Variant: l’annuncio della Planet Manga

La Planet Manga annuncia così Jujutsu Kainsen Fashion Variant:

Combattimenti, entità malefiche e stregoneria: direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, Jujutsu Kaisen è il manga dark action del momento, scritto e disegnato da Gege Akutami, che ha conquistato migliaia di lettori in tutto il mondo sbarcando anche nel mondo della moda, grazie alla Capsule Collection realizzata con il brand giapponese Uniqlo, che, nelle scorse settimane, è immediatamente andata a ruba. Per celebrare questa collaborazione, Planet Manga propone una imperdibile fashion variant cover ad effetto metal del numero 1, il cui soggetto sarà proprio lo stesso riprodotto su una delle t-shirt della capsule Uniqlo dedicata al manga.

Il limite di acquisto, che sarà possibile esclusivamente on-line, di Jujutsu Kainsen Fashion Variant è fissato a un ordine di massimo 1 copia per persona.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici il prezzo è di 6,50 euro, il numero di pagine è 192, la copia è brossurata e con un formato di 11.5 x 17.5 cm.

Jujutsu Kaisen: il manga e l’anime

Il manga di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight di Gege Akutami, è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankōbon.

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga:

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

La Planet Manga ha pubblicato anche il prequel della serie principale intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (su Amazon potete acquistare il volume) che racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. L’adattamento cinematografico, Jujutsu Kaisen 0, debutterà il 24 dicembre 2021 in Giappone.

Per quanto riguarda l’anime della serie principale è composto da 24 episodi prodotti da MAPPA ed è stato presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020. Sunghoo Park (The God of High School) si è occupato della regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) delle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) del character design e il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama della colonna sonora.

In Italia è possibile guardare la serie completa in streaming e in maniera legale su Crunchyroll.