Jujutsu Kaisen Stagione 2 sta per arrivare e lo apprendiamo tramite un nuovo trailer che rivela la data inizio.

Jujutsu Kaisen Stagione 2 sta per arrivare, ecco trailer e data di inizio

Jujutsu Kaisen Stagione 2

I nuovi episodi dell’adattamento anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami partiranno dal 6 luglio 2023 e sono realizzati dallo studio di animazione MAPPA (L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Chainsaw Man, Vinland Saga, fra le altre serie). Ecco di seguito il trailer diffuso dal canale ufficiale YouTube di TOHO Animation focalizzato su due nuovi personaggi, Riko Amanai (interpretata da Anna Nagasa) e Toji Fushiguro (interpretato da Takehito Koyasu), oltre che ai capisaldi Satoru Gojo e Suguru Geto:

Relativamente ai contenuti, la Stagione 2 sarà trasmessa per due trimestri, pertanto divisa in due parti e adatterà gli archi narrativi Kaigyoku/Gyokusetsu e Shibuya Incident. La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato Yuji Itadori e il suo team in procinto di affrontare minacce molto più grandi di quelle appena superate.

Shota Goshozono (regista dell’episodio 8 e 17 della Stagione 1) diventa regista effettivo per la Stagione 2 e prende il posto di Sunghoo Park che ha anche diretto il film animato Jujutsu Kaisen 0. Seko Hiroshi si occupa della composizione della serie e sceneggiatura, Hiramatsu Tadashi e Koiso Sayaka si occupano del character design, supporto alla direzione dell’anime vi è Aikei Ryota, Higashi Juichi è responsabile dell’immagine e Matsushima Eiko è il color designer. La produzione della CGI è affidata a Tannawa Yusuke, Ito Teppei è il responsabile della fotografia, Terui Yoshimasa si occupa delle musiche, Ebina Yasunori è responsabile musiche e dugout produce i suoni.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 22 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 17 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll e dal 26 luglio ha avuto inizio la proiezione doppiata in italiano. Il sequel dell’anime si realizza con il film animato di Jujutus Kaisen 0 (in arrivo il 21 settembre su Crunchyroll dopo l’uscita nei cinema italiani a giugno 2022) che adatta gli eventi precedenti al manga originale sempre ideati da Gege Akutami. È altresì in produzione la Stagione 2 dell’anime sempre dallo studio di animazione MAPPA in corso di inizio il 6 luglio 2023.