Julia diventa una serie TV, Gabriella Pession protagonista?

Attraverso un post sul suo profilo instagram ufficiale, l’attrice Gabriella Pession ha fatto intendere di essere al lavoro su un adattamento televisivo di Julia. Si tratta della serie creata da Giancarlo Berardi per la Sergio Bonelli Editore e che ha come protagonista l’omonima criminologa ispirata nelle fattezze ad Audrey Hepburn.

Ovviamente non si conoscono i dettagli, e la notizia trapela come un fulmine a ciel sereno visto che finora Sergio Bonelli Editore sta ultimando il lungometraggio di Dampyr e annunciato una serie TV di Dylan Dog in cui sarebbe coinvolto James Wan (The Conjuring, Aquaman), ma è corroborata dall’entusiasmo del messaggio dell’attrice e da uno degli hashtag presenti nel post che chiama in causa la nota casa di produzione Endemol Shine Italy.

Ovviamente attendiamo dettagli ufficiali in merito!

Julia – Le avventure di una criminologa

Julia venne ideata da Giancarlo Berardi nel 1998 a seguito della richiesta della Sergio Bonelli Editore di avere nel catalogo una serie poliziesca che si rifacesse al giallo deduttivo ma dal taglio moderno. L’autore puntò allora sul genere noir creando un personaggio femminile che ben incarnasse gli stilemi del genere dalle trame investigative ad una certa introspezione psicologica.

Julia Kendall è una giovane criminologa alle prese con i misteri di Garden City, un’immaginaria metropoli del New Jersey a circa un’ora da New York, attraversata dal fiume Marygold, e in cui tutte le strade hanno nomi di fiori. Quando non è impegnata con le sue lezioni all’università, i casi di cui si occupa, talvolta come consulente della procura o del dipartimento di polizia cittadino, altre volte come libera professionista, altre ancora per pura curiosità personale, la portano a vivere situazioni di estremo pericolo: questo poiché le sue capacità di psicologa la conducono spesso, prim’ancora degli inquirenti, sulle tracce di feroci serial killer — su tutti la spietata Myrna Harrod, psicopatica e follemente infatuata di Julia — o di altri criminali comuni, ma non per questo privi di scrupoli.