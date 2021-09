EW riporta la notizia secondo la quale nel 2022 Gardaland godrà di una nuova attrazione: Jumanji – The Adventure. Si tratta ovviamente di una attrazione ispirata al fortunatissimo franchise cinematografico inaugurato nel 1995 da Robin Williams ed ereditato, con discreto successo, da Dwayne Johnson con due sequel/revival usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Il franchise ha eredito in totale (il film originale, i due revival e lo spin-off Zathura: A Space Adventure) ha incasso oltre 2 miliardi di dollari ai botteghini di tutto il mondo.

Nella pellicola originale, il personaggio interpretato da Robin Williams era rimasto intrappolato all’interno di un gioco da tavolo vivendolo in prima persona e imparando così a sopravvivere alle creature selvagge che lo popolavano. Nella versione del 2017 il gioco da tavolo si era trasformato in un vecchio videogioco in cui i protagonisti venivano catapultati sempre in un mondo selvaggio ma “trasformati” con avatar dalle fattezze diverse da quelle della realtà.

Jumanji – The Adventure è in arrivo a Gardaland, i primi dettagli

L’apertura di Jumanji – The Adventure è prevista per il 2022 all’interno del parco divertimenti di Gardaland che, attivo dal 1975, negli ultimi anni ha implementato numerose attrazioni a tema cinematografico fra cui le montagne russe ispirate a Kung Fu Panda e la immersive theater experience ispirata invece alla Wonder Woman di Gal Gadot e Patty Jenkins.

Jumanji – The Adventure, basata sul franchise targato Sony Pictures, sarà una avventura al chiuso che trasporterà gli avventori nel mondo delle pellicole cult. Come recita la presentazione dell’attrazione:

Un mondo pieno di cascate, sorprese e pericoli nella giungla più selvaggia.

Jeffrey Godsick, executive vice president of global partnerships and brand management e head of location-based entertainment di Sony Pictures Entertainment, ha dichiarato:

La squadra che lavora a Gardaland è una delle migliori in assoluti sia dal punto di vista creativo che narrativo e ha già progettato attrazioni che hanno saputo espandere benissimo e in maniera immersiva mondi creati per il cinema. Aggiungendo nuovi elementi, contiamo di trasportare i fan e gli avventori oltre la loro immaginazione e nel cuore delle foreste di Jumanji.

